El bus turístico de Vigo será gratuito durante el Día europeo sin coches

Para conmemorar el Día europeo sin coches, enmarcado en la Semana europea de la movilidad, Vitrasa y el Concello de Vigo promoverán la gratuidad del servicio de autobús turístico el próximo domingo, día 22 de septiembre.

El objetivo será, tal y como explicaron desde ambas entidades, "fomentar e poñer en valor o uso do transporte público entre os vigueses e as viguesas". Y es que, tal y como argumentaron, se trata de uno de los medios "máis cómodos, sustentables e respectuosos co medio ambiente para desprazarse pola cidade".

El billete, que solo se podrá adquirir con la PassVigo, deberá reservarse previamente en la plataforma Woutick!. Habrá cuatro viajes disponibles: A las 10:00 horas, a las 12:00 horas, a las 16:30 horas y a las 18:30 horas.