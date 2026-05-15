Alfonso Rueda destaca en Vigo el liderazgo de la cadena mar-industria gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el liderazgo de la cadena mar-industria gallega, un sector potente e innovador que genera riqueza y empleo en la comunidad y que lleva la marca Galicia Calidade por todo el mundo, algo "que nunca podemos perder".

Durante el acto de entrega de las Medallas Anfaco, acompañado por el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, y la conselleira del Mar, Marta Villaverde, el presidente agradeció a Anfaco-Cytma su interlocución y rigor, y subrayó el compromiso del Gobierno gallego con el sector y con "seguir manteniendo este tesoro que tenemos".

En esta línea, Rueda afirmó que "para vivir del mar también hay que vivir del mar", resaltando su importancia para la economía y la historia gallegas.

También recordó que Galicia es líder nacional en la transformación de productos del mar, que el 55 % de la producción y exportación de estos alimentos procede de empresas gallegas y que el sector genera 50.000 empleos, directos e indirectos, en la comunidad.

El titular del Ejecutivo gallego también hizo hincapié en el apoyo de la Xunta, que este año destina 14 millones de euros en ayudas directas para que las empresas mejoren su competitividad, ultima la elaboración del Plan director de la industria de la alimentación y apuesta por una gestión del litoral que dé certezas y seguridad a las empresas con concesiones en la costa.

Los premiados

El presidente agradeció la labor a favor de la industria de transformación de productos del mar que realizan desde hace años los galardonados con las Medallas Anfaco 2026. La medalla de oro recayó en la Agencia Europea de Control de la Pesca, organismo encargado de garantizar una actividad pesquera sostenible y en igualdad de “condiciones e intensidad”.

La medalla de plata fue para el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, de quien Rueda destacó su papel en la colaboración y promoción de la cadena mar-industria desde el puerto de Vigo, uno de los motores económicos de Galicia. Durante su intervención, Botana destacó la importancia de "escribir el futuro desde la colaboración", poniendo en valor los convenios de innovación firmados recientemente entre la APV, ANFACO y ARVI. Una alianza estratégica que consolida a Vigo como un gran lobby capaz de defender los intereses del sector frente a desafíos globales, ya que "unidos somos un faro", una metáfora que representa la guía y la fortaleza del sector pesquero y portuario.

Por último, Anfaco-Cytma reconoció este año el papel de tres mujeres que trabajan desde hace casi 70 años en conserveras de la comunidad, una labor que el presidente definió como "insustituible". El galardón fue para María Vitoria Piñeiro, María Mercedes Villanuestre y María Jesús Batalla.