Ya es oficial: no tienes derecho a cobrar la pensión contributiva si no cumples con estos 2 requisitos

La Seguridad Social establece normas claras para acceder a la jubilación, una etapa de la vida que, al acercarse cierta edad, es inevitable no dejar de pensar en ella. Mientras que algunas personas la esperan con ganas, otras prefieren retrasarla. En cualquier caso, es imprescindible cumplir una serie de requisitos para cobrar la pensión.

En 2026, en España la edad de jubilación es a los 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses. De lo contrario, se retrasa a los 66 años y 10 meses. No obstante, no basta con haber alcanzado la edad óptima: también es necesario cumplir un período mínimo de cotización para tener derecho a la pensión contributiva.

Cotización mínima para acceder a una prestación contributiva de jubilación

Para tener derecho a la prestación contributiva de jubilación en España, es necesario haber cotizado como mínimo 15 años. Sin embargo, un matiz que muchos olvidan es que al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación.

Esto significa que aunque se hayan trabajado 15 años en total, si no se ha cotizado dos años dentro del período de los quince previos a la jubilación, no podrás cobrar la pensión. Este requisito afecta a muchos trabajadores que, pese a tener una larga trayectoria laboral, llevan años sin cotizar por distintos motivos.

Si se cumplen ambos requisitos, "los trabajadores tendrán derecho solo a un 50% de su base reguladora", tal y como establece la Seguridad Social. La base reguladora se calcula dividiendo el importe de tu base de cotización durante el mes anterior a la prestación entre el número de días a los que se refiere la cotización.

"Si la cuantía determinada es inferior a la pensión mínima, tendrá que ser completada por el denominado complemento a mínimos (que están sujetos a límites de ingresos) hasta alcanzar el importe señalado cada ejercicio", indica la Seguridad Social.

En caso de no alcanzar los 15 años mínimo de cotización, "no se puede acceder a la pensión contributiva, pero sí a una pensión no contributiva de jubilación, que es una prestación económica de carácter asistencial que se otorga a aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para su subsistencia".

Las pensiones en Galicia

En Galicia, según datos del pasado mes de febrero, había un total de 787.441 pensiones, correspondientes a 698.168 pensionistas (pueden tener más de una pensión) . De ellos, 354.322 son mujeres y 343.844 son hombres.

Además, 100.928 pensionistas reciben algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 70 euros. La pensión media en Galicia se situó en 1.176,82 euros en febrero, lo que supuso un 4,9% más respecto al año anterior. Estos son los datos económicos de las diferentes pensiones en Galicia: