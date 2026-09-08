Ya hay plan para despedir el verano en Vigo: "Queremos llenar O Vao de esterillas"

La plataforma Vigo Ciudad ha propuesto, a través de su perfil de Instagram, una quedada en O Vao para despedir el verano de 2026 y enfrentar, con energías renovadas, una nueva vuelta a la rutina.

El encuentro se basará en una clase de yoga en la playa y adaptada a todos los niveles. Tras ésta, será posible tomar café o bebidas frescas, y también fruta y otros snacks saludables. "Queremos llenar la playa de O Vao de esterillas", aseguraron desde la organización.

La cita será el próximo 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas de la mañana, y ya es posible inscribirse en la actividad, cuyo coste partirá de los 15 euros -serán tres euros más con la comida saludable-. Las plazas, eso sí, serán limitadas.