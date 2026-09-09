El Centro Gallego de Tecnificación Deportiva contará con 160 deportistas esta temporada

El Centro Gallego de Tecnificación Deportiva ha vuelto a su actividad e inicia temporada con 160 deportistas integrados en sus programas de tecnificación y de rendimiento. El secretario general para el Deporte, Roberto García, participó hoy en el acto de inauguración del curso 2026/2027 en Pontevedra.

Así, el CGTD mantiene una oferta deportiva que abarca 13 modalidades de 11 federaciones, entre las que se encuentran el atletismo, el bádminton, la gimnasia acrobática, el judo, la lucha, la natación, el piragüismo, el remo, el taekwondo, el triatlón y la vela. En el caso de la natación, el programa incluye natación pura y de larga distancia y natación artística, mientras que en el piragüismo se integran las especialidades de aguas bravas-eslalon y aguas tranquilas-sprint.

Roberto García destacó en el acto de apertura que el CGTD, nacido en el curso 1987-88 con el objetivo de convertirse en la instalación de referencia deportiva de Galicia, es "el punto central del deporte de tecnificación y alta competición de Galicia" y subrayó la labor que desarrollan los 67 profesionales que trabajan en el centro y en el IES Sánchez Cantón para hacer posible que los deportistas compatibilicen su preparación deportiva de alto nivel con su formación académica.

En los años 2007 y 2010 se incorporaron al ámbito del CGTD las instalaciones del Centro Deportivo Pontillón de Castro y del Centro Gallego de Tecnificación de Vela de Vilagarcía, lo que permitió ampliar la oferta de modalidades deportivas.