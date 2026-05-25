El Mecalia Guardés redondea una gran temporada para el deporte gallego: campeonas de la European Cup

El Mecalia Atlético Guardés ha conquistado la EHF European Cup tras superar en la final al MSK Michalovce eslovaco y culminar en A Sangriña una de las noches más importantes de su historia.

El conjunto de A Guarda ya había encarrilado el título en la ida, disputada en Eslovaquia, con una victoria por 20-24, y remató la eliminatoria ante su afición con otro triunfo en la vuelta, 29-24, para cerrar el global con autoridad y levantar el primer trofeo continental de su trayectoria.

El título supone un hito para el club miñoto, que suma así su primer campeonato europeo y eleva su palmarés de grandes títulos a dos: uno nacional, la Liga española lograda en la temporada 2016-17, y uno continental, esta EHF European Cup 2025-26.

Con esta victoria, el Guardés confirma el crecimiento de un proyecto que, desde una localidad de apenas diez mil habitantes, ya había hecho historia en el balonmano femenino español y ahora también la escribe en Europa.