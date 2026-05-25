El Mecalia Guardés redondea una gran temporada para el deporte gallego: campeonas de la European Cup
A Sangriña vivió una de las noches más importantes de su historia con la victoria al MSK Michalovce eslovaco, al que también derrotó en la ida, y el Guardés logra su primer campeonato europeo
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El Mecalia Atlético Guardés ha conquistado la EHF European Cup tras superar en la final al MSK Michalovce eslovaco y culminar en A Sangriña una de las noches más importantes de su historia.
El conjunto de A Guarda ya había encarrilado el título en la ida, disputada en Eslovaquia, con una victoria por 20-24, y remató la eliminatoria ante su afición con otro triunfo en la vuelta, 29-24, para cerrar el global con autoridad y levantar el primer trofeo continental de su trayectoria.
😍 𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐢𝐭. They are the EHF European Cup Women 2025/26 champions! 👑👏#ehf #ehfec #ecw #handball @AtleticoGuardes @RFEBalonmano @IberdrolaDHF pic.twitter.com/0Iu2gi5U1h— European Handball Federation (@EHF_Activities) May 24, 2026
El título supone un hito para el club miñoto, que suma así su primer campeonato europeo y eleva su palmarés de grandes títulos a dos: uno nacional, la Liga española lograda en la temporada 2016-17, y uno continental, esta EHF European Cup 2025-26.
Con esta victoria, el Guardés confirma el crecimiento de un proyecto que, desde una localidad de apenas diez mil habitantes, ya había hecho historia en el balonmano femenino español y ahora también la escribe en Europa.