Iago Aspas deshoja la margarita: ¿Seguirá un año más en el Celta o anunciará su retirada?

Con la clasificación continental en el bolsillo y a sólo un punto de certificar que sea a la Europa League, el foco del Celta recae en la continuidad o no de Iago Aspas en el equipo.

Tras una temporada en la que, a pesar de perder protagonismo en cuanto a minutos, ha seguido siendo una pieza importante para Claudio Giráldez, que ha sido el encargado de gestionar los minutos, cansancios y descansos de un jugador que cumplirá los 39 años el próximo mes de agosto.

Preguntado en Movistar Plus al finalizar el partido ante el Athletic, Aspas ha avanzado que la decisión la tomará en los próximos días: "Esta semana comeré y tendré una reunión con Marco Garcés y la presidenta y tomaremos la mejor decisión tanto para el club como para mí".

También ha dejado claro que la decisión definitiva no la tiene tomada todavía y que está pendiente también de hablarlo con su familia. "Son muchos años, tengo tres hijos", ha indicado el '10' del Celta, pero ha añadido que sigue "disfrutando del día a día" y que no está "aburrido" ni "cansado" ni pensando que no aguanta más.

Esta temporada, Aspas ha jugado en Liga 31 partidos, 10 de ellos titular y sólo 1 completo, con 5 goles y 3 asistencias. A estos hay que sumarle dos en Copa del Rey, y 14 en Europa League, 9 de ellos como titular, en los que ha sumado tres goles.

En total con el Celta en Liga, ha disputado 402 partidos, con 169 goles y 72 asistencias, unos números que lo dejan como el máximo goleador de la historia del club y el que más partidos ha disputado con la camiseta celeste.