El Celta recupera la sexta y puja por la Conference: Este es el calendario que resta

No estaba todo perdido en Balaídos. De nuevo, Hugo Álvarez volvió a aparecer en uno de los momentos críticos del club, que encadenaba nada menos que cinco derrotas consecutivas -contando las europeas- y devolvió el norte a los olívicos. Iago Aspas, a quien se le echó de menos durante los últimos encuentros que enfrentaron los olívicos, y "el Panda" Borja Iglesias terminaron por devolver la fe en un equipo que, tras Friburgo, no se reencontraba con su juego.

Tras pinchar su más directo competidor en casa -el Getafe cedía la jornada 34 al Rayo Vallecano- , los de Claudio Giráldez han vuelto a sostener, aunque no en firme, la sexta plaza, que da acceso a la Conference League. Será crucial en el pulso el encuentro que esta noche protagonizarán la Real Sociedad, vigente campeona de la Copa del Rey y competidora directa por el billete europeo, y el Sevilla, actualmente en puestos de descenso. La cita, en tierras andaluzas, cerrará la jornada 34.

Por delante quedan cuatro finales en las que los de Vigo no podrán perder de vista a vascos y madrileños, si quieren obrar la gesta. Los partidos serán exigentes: Ante el Atlético de Madrid, el 9 de mayo; ante el Levante, el 12; ante otro competidor directo, el Athletic Club de Bilbao, el 17 de mayo y ante el Sevilla, en descenso por el momento, el 24.