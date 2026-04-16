Se acabó la magia: el Celta de Vigo se despide (por ahora) del sueño europeo Celta de Vigo

No fue por falta de fe, corazón ni ganas. El Celta de Vigo lo dio todo sobre el césped, pero no fue suficiente. La superioridad del Friburgo se dejó notar desde el inicio y, aunque los celestes comenzaron dominando la posesión, faltó profundidad y remate. El encuentro terminó con un contundente 1-3.

Lo que ya era una empresa complicada tras el 3-0 encajado en Alemania se puso todavía más cuesta arriba con el primer tanto visitante en el minuto 33. Igor Matanović firmó un gol imparable que dejó muy tocado al Celta, y apenas seis minutos después llegó el segundo mazazo con el 0-2 en el 39.

Pese al 0-5 en el global, el conjunto vigués no bajó los brazos y siguió compitiendo hasta el final, buscando generar peligro aunque sin encontrar el premio del gol.

El partido quedó sentenciado definitivamente tras el descanso, cuando el Friburgo anotó el tercer tanto en el minuto 50, obligando al Celta a una remontada imposible de siete goles para seguir adelante.

Fue una actuación digna del conjunto celeste, incapaz de superar la enorme eficacia alemana. Fueron 90 minutos de esfuerzo en los que al Celta no le salió nada y al Friburgo le salió todo. Pese al marcador, el Celta fue capaz de sobreponerse a la situación y regaló a la afición un final de partido digno, en el que no faltaron las ocasiones, que finalmente dieron su fruto en el minuto 91 con un tanto de Williot Swedberg.

Aunque esta vez no pudo ser, el Celta ha firmado una notable trayectoria en la competición. Ahora toca centrarse en LaLiga y pelear por regresar a Europa.