El Celta nada para llegar con vida a la orilla: 1 a 1 ante el Lyon, y un escenario abierto

Todo por decidir en el Groupama Stadium. Los de Claudio Giráldez cosecharon un empate ante el Olympique de Lyon que, por el momento, les mantiene vivos en esta competición, pero para la que todo queda abierto de cara a la próxima semana.

Los locales comenzaron imponiéndose: Williot Swedberg, siempre decisivo en los momentos cruciales, fue capaz de elaborar el pastel para que Javi Rueda terminase por poner la guinda y llevase la más completa felicidad a las gradas de Balaídos.

Sin embargo, tras el descanso, el encuentro se puso cuesta arriba, especialmente tras la expulsión de Borja Iglesias, que vio la doble amarilla. Resistir no fue vencer en este caso, sino empatar. El Lyon firmó las tablas con un golpeo al balón de Endrick, que tiró por tierra las esperanzas viguesas de viajar la próxima semana con media eliminatoria en el bolsillo.

El próximo jueves, a las 18:45 horas, el Celta buscará el pase a cuartos de final. Más de 3.000 celtistas se movilizarán hasta el país galo.