Louzán, sobre la candidatura de Vigo a sede del Mundial: "No será fácil por las exigencias de la FIFA"

Vigo aguarda las revisiones y tramitaciones que le permitirán o no confirmarse como sede del Mundial de Fútbol 2030. Se prevé que la FIFA emita su decisión al respecto en el transcurso de este próximo otoño.

El pasado junio, el primer edil vigués confirmó la participación de Vigo en una reunión convocada por el Ministerio de Educación y Deportes y a la que también asistieron miembros del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Española de Fútbol. La ciudad olívica acudió, "en igualdad de condiciones", según Abel Caballero, que el resto de ciudades candidatas a acoger el evento futbolístico: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia. Lo anterior llevó a ratificar a la ciudad olívica como candidata a sede mundialista.

Dos meses después, el presidente de la RFEF, el gallego Rafael Louzán, ha acudido al programa de la CRTVG, Land Rober, y allí se ha pronunciado sobre las posibilidades finales de Vigo y su opinión al respecto: "No será fácil por las exigencias de la FIFA para tener una sede mundialista y que son 43.000 espectadores", remarcó Louzán. "Vigo está con la intención de cumplirlo, pero todavía están terminando".

Preguntado sobre si Galicia acogerá, por fin, un partido de la competición mundialista, Louzán respondió que "ojalá, porque Galicia creo que se lo merece. Tenemos tres equipos en el fútbol profesional ahora mismo y creo que se merece tener un estadio mundialista para el del centenario".