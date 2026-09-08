El Concello estudia rebajar la puntuación para que más alumnos accedan al programa "Vigo en Inglés"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, despide este martes a los primeros alumnos inmersos en el programa "Vigo en Inglés" que pasarán varias semanas en Reino Unido e Irlanda para mejorar su competencia lingüística en este idioma. Concretamente, en 2026 son 1.015 los estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria los que han recibido la beca municipal.

Esta cifra podría ampliarse en 300 o 400 estudiantes, pues el Consistorio se plantea rebajar la puntuación de 7 a 6 para que sean más los que accedan a esta formación de tres semanas.

Caballero remarcó que el Concello financia con 3,2 millones de euros este plan de inmersión lingüística y 3.255 euros a cada alumno: "Es una iniciativa de éxito. Se trata de permanecer en el Reino Unido o en Irlanda durante casi un mes y vivir con una familia inglesa, al tiempo que se realizan cursos de inglés y toda la actividad vital en este idioma", concluyó el alcalde olívico.