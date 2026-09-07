Galician Freaky Film Festival de Vigo: Lloyd Kaufman, creador de 'The Toxic Avenger', será el invitado de honor
El cineasta estadounidense visitará Galicia por primera vez para participar en la décima edición del festival, que se celebrará del 17 al 26 de septiembre en la Plaza Elíptica
Información relacionada: El Galician Freaky Film Festival celebra diez años en Vigo con una exposición de carteles históricos
El Galician Freaky Film Festival (GFFF) contará este año con un invitado de excepción: Lloyd Kaufman, director, productor y una de las figuras más singulares del cine independiente estadounidense, viajará por primera vez a Galicia y Vigo para participar en la décima edición del certamen, que se celebrará del 17 al 26 de septiembre en la Plaza Elíptica.
Cofundador de Troma Entertainment junto a Michael Herz, Kaufman lleva más de cinco décadas haciendo cine al margen de los grandes estudios y de las fórmulas convencionales. Ha dirigido más de una veintena de películas y su nombre está vinculado a títulos de culto como The Toxic Avenger, Class of Nuke 'Em High, Troma's War, Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., Tromeo and Juliet o Poultrygeist: Night of the Chicken Dead.
Su filmografía se caracteriza por el humor irreverente, el gore, las vísceras, los residuos radioactivos y una apuesta sin complejos por la serie B. Buena parte de sus historias transcurren en la ficticia Tromaville, un universo en el que accidentes tóxicos, organizaciones malignas y situaciones delirantes sirven como punto de partida para nuevas películas.
Una forma de entender el audiovisual que encaja con el espíritu del festival vigués, marcado por el exceso, el humor gamberro, la sátira social y la libertad creativa.
La presencia de Kaufman será uno de los grandes atractivos de esta décima edición y el cineasta participará durante tres días en proyecciones, encuentros con el público y una sesión de firmas y fotografías.
Agenda de Lloyd Kaufman en Vigo
- Jueves 17 de septiembre: 19:00 horas. Cines Tamberlick – Plaza Elíptica. Gala de inauguración y sesión doble, con la proyección de The Fly, de David Cronenberg, y The Toxic Avenger, presentada por el propio Lloyd Kaufman.
- Viernes 18 de septiembre: 16:30 horas. Encuentro Freak con Lloyd Kaufman, una charla sobre cine, Troma, su trayectoria y el particular universo creativo del director.
- Viernes 18 de septiembre: 22:30 horas. Cines Tamberlick – Plaza Elíptica. Proyección Troma, con un título que la organización anunciará próximamente.
- Sábado 19 de septiembre: 17:00 horas. Lloyd Meets Freaks, una sesión de firmas y fotografías en la que el público podrá conocer personalmente al cineasta.