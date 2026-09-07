O Desvío, la librería independiente de Vigo que busca financiación: quieren una selección de libros "con criterio"
Pretende ser un espacio cultural para "quedar, conversar, hacer comunidad y actividades" alrededor de la lectura
Sus impulsores han abierto un proyecto en Verkami para conseguir la financiación necesaria y encaminada a adquirir libros, mobiliario, distribución y equipamiento
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O Desvío es una nueva librería independiente que quiere abrir sus puertas en la ciudad olívica. Sus promotores ya barajan una fecha de apertura: La primera quincena de octubre, aunque, para que este proyecto sea una realidad, han apelado a la voluntad social por medio de una campaña en Verkami.
Esta librería nace desde la calma, la conciencia y la selección, cuidada y reflexionada, de los libros. Además, pretende convertirse en un espacio de interacción literaria y de comunidad alrededor de la lectura. Para ello, se celebrarán clubes de lectura, talleres, encuentros y otras actividades culturales. Todo lo anterior de manera paralela a la propia actividad de la librería.
Para poder financiar los gastos iniciales relacionados con el mobiliario, los libros y el equipamiento se ha activado una campaña de crowdfunding. En este sentido, los impulsores de O Desvío ya han superado la mitad de su objetivo: Unos 8.000 euros.
Los promotores ya trabajan en la selección de editoriales, actividades y primeras colaboraciones.