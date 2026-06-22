Verano en el Museo MARCO de Vigo: Actividades gratuitas para niños y adultos este julio

El próximo mes de julio, el Museo MARCO de Vigo ofrecerá actividades gratuitas dirigidas, principalmente, a niños, pero también a adultos. Más concretamente, la propuesta del Museo de Arte Contemporánea de la ciudad olívica se orienta a todo tipo de público desde los tres años. La base será el aprendizaje, el entretenimiento y el descubrimiento de la pintura. Así, habrá talleres infantiles, laboratorios artísticos, y talleres y actividades para colectivos con necesidades específicas. Todas las actividades serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa.

Por una parte, los talleres infantiles se desarrollarán del 7 al 13 de julio para público de entre tres y seis años. Las actividades se celebrarán los martes, los miércoles y los viernes, de 12:00 horas a 13:30 horas. Los participantes experimentarán técnicas, conceptos, temas y recursos presentes en los siguientes artistas: Alberto Ardid, Mariana Gomes y Francisco Mendes Moreira.

Por otro lado, los talleres artísticos de verano se llevarán a cabo del 9 al 30 de julio y estarán pensados para niñas y niños a partir de los siete años. Podrán acudir solos o acompañados de personas adultas. Estas propuestas se desarrollarán los jueves de 11:30 horas a 13:00 horas. Habrá cuatro sesiones independientes alrededor de las obras de Alberto Ardid y otros artistas contemporáneos. Se abordarán experimentos alrededor de la percepción mediante el empleo de técnicas y procesos creativos para alterar y manipular imágenes observando la luz, la sombra, y sus reflejos.

Por último, las visitas y talleres para grupos estarán abiertas a todas las edades, colectivos, asociaciones y grupos con necesidades específicas. Se desarrollarán del 7 al 31 de julio los martes, miércoles y viernes, de 10:30 horas a 12:00 horas. El taller en cuestión se adaptará a las características de los participantes.