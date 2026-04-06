Vigo tendrá una nueva oportunidad de homenajear a Agatha Christie

El Pazo de Castrelos acogerá una función extra de la obra de teatro divulgativa e inmersiva Misterio no Pazo, basada en la obra Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie y que servirá para extender el homenaje a la escritora inglesa por el Día Mundial del Teatro.

Tras la buena experiencia de las dos primeras representaciones, que se celebraron los días 4 y 5 de marzo para los centros educativos de la ciudad, ahora la UVigo y el Concello ofrecen una segunda oportunidad, en este caso destinada a la comunidad universitaria y el público en general para maximizar el alcance de esta iniciativa y optimizar el aprovechamiento del trabajo artístico, técnico y científico realizado previamente.

Será este jueves, 9 de abril, en dos pases, a las 17:30 y a las 18:30 horas, con un aforo máximo de 50 personas por función. La entrada es gratuita, pero será necesario reservar plaza previamente a través de un formulario habilitado en la plataforma Museos Educa.