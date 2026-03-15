'+Escénicas', 204.000 euros para sufragar espectáculos de teatro y danza en Pontevedra
Esta edición, que arrancará este lunes, contará con un 36% más de recursos, pasando de los 150.000 del 2024-2025 a los 204.000 euros de este 2026-2027
También te podría interesar: Ana Duato y Darío Grandinetti se suben a las tablas de Vigo para interpretar "La Música"
"+Escénicas" abre el plazo para que los municipios interesados puedan solicitar espectáculos de teatro y de danza gracias al respaldo provincial. Esta edición, que arrancará este lunes, contará con un 36% más de recursos, pasando de los 150.000 del 2024-2025 a los 204.000 euros de este 2026-2027.
De esta manera y tal y como ha recogido Europa Press, los municipios beneficiarios recibirán hasta 4.000 euros, frente a los 3.800 de la segunda edición, para sufragar los espectáculos en régimen de cofinanciamiento, desde el 90% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; hasta el 80% en los de entre 5.000 y 10.000 habitantes, y hasta el 70% en los de más de 10.000 habitantes.
Se podrán seleccionar hasta cinco espectáculos y, en el caso de solicitar entre cuatro y cinco, obligatoriamente uno de ellos deberá ser de danza.
Con todo, los municipios podrán hacer sus solicitudes entre este lunes y el 31 de marzo y los espectáculos deberán tener lugar entre el 1 de abril y el 31 de marzo de 2027.