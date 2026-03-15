'+Escénicas', 204.000 euros para sufragar espectáculos de teatro y danza en Pontevedra

De esta manera y tal y como ha recogido Europa Press, los municipios beneficiarios recibirán hasta 4.000 euros, frente a los 3.800 de la segunda edición, para sufragar los espectáculos en régimen de cofinanciamiento, desde el 90% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; hasta el 80% en los de entre 5.000 y 10.000 habitantes, y hasta el 70% en los de más de 10.000 habitantes.

Se podrán seleccionar hasta cinco espectáculos y, en el caso de solicitar entre cuatro y cinco, obligatoriamente uno de ellos deberá ser de danza.

Con todo, los municipios podrán hacer sus solicitudes entre este lunes y el 31 de marzo y los espectáculos deberán tener lugar entre el 1 de abril y el 31 de marzo de 2027.