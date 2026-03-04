El Pazo de Castrelos de Vigo acogerá visitas guiadas con motivo del 8 de marzo

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, el Concello de Vigo promoverá visitas guiadas en el Pazo de Castrelos, tal y como anunció el regidor local, Abel Caballero.

El Museo Quiñones de León será el lugar elegido para visibilizar el papel que desempeñaban las mujeres en la historia de este pazo, cedido al Consistorio vigués hace un siglo. Joaquina Montenegro o Antonia Bañuelos son nombres ligados a la historia de este enclave: "Jugaron un papel muy importante", declaró Caballero.

Se tratará de visitas completamente gratuitas y comenzarán el 8 de marzo -a las 10:00 horas y a las 12:00 horas-. "Recomiendo ir, porque ver cómo era el pazo hace 100 años y la manera en la que se desenvolvía por aquel entonces, merece la pena", concluyó el alcalde vigués.