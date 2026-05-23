Alerta amarilla en la provincia Pontevedra por lluvias y tormentas este sábado

La provincia de Pontevedra permanecerá este sábado en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso afectará a toda la provincia entre las 14:00 y las 23:59 horas.

En el caso de las lluvias, la AEMET advierte de una precipitación acumulada de hasta 15 milímetros en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Además, el organismo estatal también mantiene activo un aviso amarillo por tormentas durante la misma franja horaria.

Estas tormentas podrán ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes de manera puntual, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre.

La situación meteorológica ya ha provocado cambios en varios eventos previstos para este sábado en la provincia. Uno de los más destacados ha sido la cancelación de las actividades previas organizadas por el Celta antes del partido frente al Sevilla en Balaídos.