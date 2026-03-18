Pontevedra reparte 7,6 millones del II Plan Extra para impulsar proyectos en 13 municipios

La Diputación de Pontevedra pone en marcha los mecanismos para distribuir los recursos del II Plan Extra, con más de 7,6 millones de euros destinados a que los ayuntamientos del entorno de Pontevedra avancen en la modernización de la provincia.

Estos fondos provinciales permitirán completar actuaciones en los municipios de Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Portas, Sanxenxo y Vilaboa, que movilizarán más de 10,3 millones de euros para impulsar proyectos transformadores, fijar población y sentar las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado en el territorio.

Las cuantías del II Plan Extra serán aprobadas en el pleno ordinario del organismo provincial de este mes de marzo, que se celebrará el viernes 27, gracias a la estabilidad política de la provincia.

Reparto por concellos

Los ayuntamientos de Cuntis, A Lama y Portas recibirán 500.000 euros cada uno para financiar, respectivamente, la mejora de la movilidad rural mediante la creación de un espacio compartido para peatones, bicicletas y vehículos (con un presupuesto de cerca de 606.000 euros); la mejora de la accesibilidad y la seguridad peatonal en la avenida del Concello y la calle Manuel Tosar (más de 606.000 euros); y la mejora y modernización de infraestructuras en el camino do Fondo, en Porta do Conde (cerca de 656.000 euros).

Por su parte, Vilaboa y Caldas de Reis recibirán 700.000 euros cada uno, con los que podrán afrontar el reacondicionamiento del parque de Riomaior (con un presupuesto de cerca de 909.000 euros) y la mejora de la movilidad peatonal en la calle San Roque y su entorno (875.000 euros), respectivamente.

Además, Barro recibirá cerca de 476.000 euros del II Plan Extra, que servirán para financiar la rehabilitación de la nave de música y la humanización de su entorno, con un presupuesto total de unos 560.000 euros. En Campo Lameiro se destinarán cerca de 409.000 euros a la construcción de aceras en el camino Agrelo (unos 481.000 euros), y en Cerdedo-Cotobade más de 669.000 euros para financiar el área recreativa de A Chan, con un presupuesto superior a los 836.000 euros.

Por otro lado, el Concello de Marín recibirá más de 604.000 euros para la creación de una senda peatonal accesible y segura en la carretera do Pazo, en Ardán (con un presupuesto de más de 863.000 euros), mientras que Moraña contará con cerca de 418.000 euros para mejorar espacios públicos en O Buelo y crear una senda peatonal hasta la calle Número 7 de Santa Lucía (más de 491.000 euros).

Asimismo, Poio se beneficiará de cerca de 807.000 euros para la rehabilitación y acondicionamiento de un edificio destinado a centro de mayores, con un presupuesto de cerca de 1,1 millones de euros, y Ponte Caldelas recibirá más de 462.000 euros para el proyecto de recuperación peatonal de los espacios entre las plazas de España y Frei Antonio Orge, que asciende a más de 578.000 euros.

Finalmente, Sanxenxo contará con 900.000 euros del II Plan Extra para financiar el paseo litoral desde Silgar hasta la entrada al parque de Punta Vicaño, así como la recuperación del sistema dunar y la mejora del acceso peatonal en la playa de Baltar, con una inversión total cercana a los 1,8 millones de euros.

En el conjunto de la provincia, 57 ayuntamientos se beneficiarán del II Plan Extra, que distribuirá cerca de 37 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos locales. Estas iniciativas permitirán mejorar el equilibrio territorial en la prestación de servicios, tendrán impacto en ámbitos locales y supramunicipales, fomentarán el desarrollo del territorio, ayudarán a fijar población, vertebrarán el territorio y promoverán la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.