Piden a los ourensanos que usen mascarillas y no hagan deporte al aire libre por la calidad del aire

El humo de los incendios forestales del norte de Portugal ha repercutido directamente en la calidad del aire de algunos núcleos de la provincia de Ourense.

Así, según la información recogida por MeteoGalicia, las estaciones de Xinzo de Limia y Gómez Franqueira tienen una calidad "mala" debido a la presencia del contaminante PM10, formado por partículas sólidas o líquidas de polvo, ceniza u hollín. Asimismo, la estación de Laza también refleja una mala calidad del aire por O3.

Por ello, el Área Sanitaria de Ourense ha pedido a los ciudadanos reducir la exposición, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, mantener las ventanas cerradas para que no entre humo, evitar hacer ejercicio físico al aire libre, mantenerse bien hidratado y usar una mascarilla FFP2 si se permanece en el exterior durante tiempo prolongado y hay mucho humo.

Con todo, según las previsiones meteorológicas recogidas por Europa Press, el cambio de viento previsto favorecerá la mejora progresiva de la calidad del aire en las próximas horas.