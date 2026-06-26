Siete años de cárcel para el hombre acusado de agredir sexualmente a otro en O Barco (Ourense)

El acusado de agredir sexualmente a otro hombre en O Barco de Valdeorras comparece en juicio en la Audiencia Provincial de Ourense. Europa Press

Un hombre ha sido condenado a siete años de prisión y también al pago de una indemnización de 10.000 euros por agredir sexualmente a otro en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras. Del mismo modo, se ha establecido para el acusado la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como de comunicarse con él durante 10 años, y a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier empleo o actividad que conlleve contacto con menores durante 10 años.

Según se relata en la sentencia recogida por Europa Press, la Sala ha considerado "claro, reiterado, concluyente y digno de crédito" el testimonio de la víctima, quien "en todo momento" relató de forma "verosímil y creíble" los hechos.

Con respecto a lo anterior, la sentencia incidió en la coincidencia en la declaración de la víctima "desde la denuncia inicial hasta el plenario", señalando que su versión "aparece corroborada por las pruebas documental, pericial y testifical practicadas" en el juicio celebrado este pasado martes.

Noviembre de 2023

En concreto, durante la tarde del 17 de noviembre de 2023, el acusado envió un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp a la víctima en el que le indicaba que quería hablar con él, acudiendo el perjudicado a su domicilio, en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Una vez en la vivienda del ahora condenado, la víctima se dirigió a la habitación de este en donde, tras una breve discusión, el acusado pidió al denunciante que le practicase sexo oral a lo que él se negó.

Ante dicha negativa, el penado "dio la vuelta" a la víctima, "lo tumbó sobre la cama y lo inmovilizó", procediendo entonces a bajarle el pantalón y calzoncillo y a agredirlo sexualmente "hasta acabar el acto sexual, llegando a eyacular".

En este sentido, mientras dichos hechos se producían, la víctima "se opuso desde su inicio a tal acto sexual, al tiempo que le pedía al acusado que parase". A continuación, el acusado le indicó a la víctima que fuese al baño a limpiarse, procediendo entonces el perjudicado a desplazarse a dicha dependencia.

Finalmente, el perjudicado abandonó el domicilio del inculpado para desplazarse "inmediatamente" al Hospital Comarcal de O Barco de Valdeorras, en donde procedió a denunciar los hechos y recibir atención médica. Así, como consecuencia de los hechos descritos, la víctima sufrió dos fisuras anales de aspecto agudo.