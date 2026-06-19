Prisión sin fianza para el hombre que acuchilló a su mujer en Ourense el pasado miércoles

El hombre que acuchilló a su exmujer en Ourense el pasado miércoles seguirá durmiendo entre rejas. El juzgado de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado por un asesinato en grado de tentativa.

Como informa Europa Press, la jueza entiende que la medida de prisión provisional "se presenta como medida indispensable, idónea y proporcional para garantizar la integridad y seguridad de la perjudicada durante la tramitación de la causa", además de para evitar el riesgo de fuga.

Además, fija una orden de protección para la víctima y sus dos hijos menores, lo que le impide "aproximarse a menos de 500 metros de ellos, su domicilio, lugares de trabajo o estudios o cualquier otro por los mismos frecuentado, así como comunicarse con ellos por cualquier medio".

La jueza también ha suspendido la patria potestaddel investigado sobre los menores, con el fin de "atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad y la guarda y custodia de tales menores, no establecer visitas de los menores con su padre y establecer una pensión alimenticia mensual a favor de estos".

Caso de violencia de género

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del pasado miércoles, pasadas las 7:30 horas, en el barrio de San Francisco. La agresión se produjo en el interior de la vivienda y en el portal.

La unidad de la Policía Nacional especializada en estos casos, la de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), investiga lo ocurrido como un supuesto caso de violencia de género. La mujer, nacida en 2003, tiene cortes en los brazos, una muñeca fracturada y un golpe en la cabeza.

La pareja tiene dos hijos en común que estaban en el interior del domicilio en el momento de los hechos pero que no han sufrido ningún daño.