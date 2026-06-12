Fallece una persona y otra resulta herida de gravedad tras una salida de vía en Vilardevós (Ourense)

Una persona falleció y otra resultó herida de gravedad tras sufrir una salida de vía con su coche en Vilardevós (Ourense).

Fue un particular quien informó al 112 Galicia del accidente, pasadas las 19:15 horas de esta tarde: un turismo acababa de salirse de la vía en la carretera que conduce de Vilardevós a A Trabe, a la altura de la parroquia de Berrande. Durante la llamada indicóque uno de los ocupantes podía haber fallecido y que la situación de otra persona implicada era muy grave.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Verín, de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de A Gudiña y de los voluntarios de Protección Civil de Vilardevós.

Los efectivos se desplazaron rápidamente al lugar del accidente e informaron de que las personas estaban liberadas y accesibles, pero los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de uno de los implicados. La otra persona resultó herida de gravedad y fue trasladada al centro hospitalario de referencia.