Un choque frontal deja dos heridos en Petín (Ourense) y uno tiene que ser excarcelado

Una persona ha tenido que ser excarcelada tras verse involucrada en una colisión frontal en la que también ha resultado herida otra. Ocurrió en Petín (Ourense), pasadas las 21:30 horas de este jueves.

Fue un particular el que dio la voz de alarma por un accidente ocurrido en el kilómetro 49 de la carretera OU-533. También precisó que, debido al impacto, había personas atrapadas.

El 112 Galicia informó al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos y al GES de Valdeorras. Igualmente, fueron informados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Petín.

Una vez en el lugar, una de las personas implicadas en el accidente tuvo que ser excarcelada. Esta persona, junto con otro herido en el siniestro, fue evacuada por los servicios sanitarios.