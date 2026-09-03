Atracan a punta de pistola un banco en Catoira (Pontevedra): El atracador ha huido

Un varón atracó a punta de pistola una sucursal bancaria en el término municipal de Catoira. La Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido.

Según fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 09:00 horas del miércoles, momento en el que un varón, empuñando un arma corta -todavía está por determinar si era real o simulada- accedió a la entidad bancaria.

El varón, tras hacerse con una cantidad de dinero, huyó del lugar en motocicleta. Ahora, la Guardia Civil investiga este robo con violencia e intimidación y trata de localizar al autor.