Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. GC

O Salnés

Atracan a punta de pistola un banco en Catoira (Pontevedra): El atracador ha huido

El presunto atracador se marchó del lugar en motocicleta, tras hacerse con una cantidad de dinero

También te podría interesar: Un vecino de Meis (Pontevedra) alerta de un fuerte olor a marihuana y los agentes terminan interceptando cinco plantas

Publicada

Un varón atracó a punta de pistola una sucursal bancaria en el término municipal de Catoira. La Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido.

Marisco incautado en O Grove

Según fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 09:00 horas del miércoles, momento en el que un varón, empuñando un arma corta -todavía está por determinar si era real o simulada- accedió a la entidad bancaria.

El varón, tras hacerse con una cantidad de dinero, huyó del lugar en motocicleta. Ahora, la Guardia Civil investiga este robo con violencia e intimidación y trata de localizar al autor.