Rueda disculpa la ausencia de Feijóo en la Festa do Albariño por su "compromiso con la actualidad de Ceuta"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Capítulo Serenísimo de la LXXIV Festa do Albariño, en Cambados. Adrián Irago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, disculpó este domingo la ausencia del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la Festa do Albariño de Cambados, por su "compromiso firme con la actualidad" de Ceuta, donde se encuentra desde este pasado sábado.

Lo ha hecho durante el Capítulo Serenísimo del evento, evento central y solemne de la Festa do Albariño, durante el que el presidente gallego quiso recordar a las personas que perdieron la vida en su llegada a España.

Así comenzó su intervención desde el Pazo de Fefiñáns. Rueda, vestido con la capa honorífica, asumió el papel de Gran Mestre, habitualmente realizado por Feijóo.

En el acto, se encargó de nombrar como Damas e Cabaleiros do Albariño al viticultor y alcalde de Ribadumia, Davis Castro; al embajador de China en España, Yao Ying; al cirujano coruñés Diego González; a la conselleira de Infraestructura e Vivenda, María Martínez Allegue; y a la presidenta del Celta, Marián Mouriño.