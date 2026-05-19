Dos heridos tras colisionar y volcar sus vehículos en Sanxenxo (Pontevedra)
El accidente se produjo en la AG-41, a su paso por el término municipal de Sanxenxo
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Dos personas han resultado heridas este martes tras producirse una colisión entre dos vehículos en la AG-41, a su paso por el término municipal de Sanxenxo (Pontevedra).
Según ha informado el CIAE 112 Galicia a Europa Press, el accidente se produjo algo antes de las 08:00 horas, cuando los servicios de Emergencias recibieron un aviso por la colisión de dos vehículos, que acabaron volcando en el kilómetro 17 de la AG-41, en la parroquia de Nantes.
Los conductores de los vehículos, que obstaculizaban la circulación, habían logrado salir antes de que llegaran los servicios de Emergencias.
Urxencias Sanitarias-061 movilizó dos ambulancias de soporte vital básico y una ambulancia de soporte vital avanzado. Finalmente, las personas heridas fueron trasladadas al hospital Quirón Miguel Domínguez. Asimismo, en el operativo participaron bomberos de O Salnés, el GES de Sanxenxo, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, además de los servicios de mantenimiento de la carretera.