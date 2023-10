Los supermercados que abren en Cantabria (y sus horarios de apertura) este 12 de octubre

El próximo 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España, también conocido como Día de la Hispanidad, una festividad que afecta a todo el territorio nacional y que solo tendrá como festivo el propio jueves 12 de octubre, siendo laborable el viernes 13.

En consecuencia, en tanto que el jueves 12 de octubre la mayoría de los trabajadores descansan, ¿cuál es el horario de los supermercados principales como Mercadona, Carrefour o Lidl?

Horario del Mercadona para el 12 de octubre

Todos los supermercados de Mercadona en Cantabria (al igual que ocurre en el resto del territorio español) estarán cerrados durante el día 12 de octubre a causa del festivo nacional: el Día de la Hispanidad.

Horario de Carrefour el 12 de octubre

Carrefour es uno de los supermercados con más presencia en España. Sus horarios varían respecto a los diferentes formatos de tienda. En este sentido, debido a la gran cantidad de tiendas Carrefour que hay por toda Asturias, puedes consultar los horarios de una tienda concreta de Carrefour se puede acceder a este enlace.

En cualquier caso, una gran parte de sus locales en Cantabria permanecerán abiertos, aunque sea a media jornada, de 10.00 horas a 15.00 horas. Muchos otros lo harán en su horario habitual: de 9:00 a 22:00.

Horario de Lidl el 12 de octubre

En lo que tiene que ver con el Lidl, en este caso parece que estos supermercados se mantendrán abiertos en Cantabria en su horario cotidiano: de 09:00 a 21:30 horas.

En cualquier caso, esto puede verse modificado en función de la tienda, en tanto que algunas este jueves algunos de sus establecimientos sí que podrían estar cerrados. Para evitar acudir a una tienda cerrada, consulta antes los horarios de tu supermercado Lidl más cercano.

Horario de Aldi el 12 de octubre

Actualmente las tres únicas tiendas de Aldi de Cantabria (Aldi Santander, Aldi Torrelavega y Aldi Ladero) y estas permanecerán abiertas durante el día 12 de octubre de 2023. En cualquier caso, es conveniente consultar el horario en su página web oficial antes de acudir.

Horario de Alcampo el 12 de octubre

Con respecto a las tiendas de Alcampo en Cantabria, es probable que la mayor parte de sus tiendas estén abiertas durante el 12 de octubre, en su horario habitual de 09:00 a 22:00 horas. En cualquier caso, se recomienda consultar el horario de tu supermercado Alcampo más cercano antes de acudir.

¿Qué festivos quedan en Cantabria?

El Gobierno de Cantabria es el encargado de publicar en el Boletín Oficial de Cantabria la Resolución por la que se dispone la publicación del calendario fiestas estatales, autonómicas y locales en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria. En este caso, una vez pasado el Día de la Hispanidad, estos son los festivos nacionales que restan:

Miércoles 1 de noviembre, Todos los Santos

Miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución Española

Viernes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción

Lunes 25 de diciembre, Natividad del Señor

Cuál es el origen del Día de la Hispanidad

Como ya muchos saben, el descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, que consiste en la llegada a América de una expedición proveniente de la península ibérica dirigida por Cristóbal Colón y con mandato de los Reyes Católicos. En consecuencia, siempre se ha creído que el 12 de octubre de 1492 la expedición llegó a América y "descubrió" el nuevo continente.

[¿Cuál es el origen de la palabra española 'cacao'?]

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en tal fecha Colón seguía pensando que había llegado a las Indias, y no a América. De hecho, tuvieron que pasar meses para que se dieran cuenta de que habían llegado a un continente "nuevo" que no era conocido para ellos. En cualquier caso, probablemente esto no les convierte en "descubridores".

Sigue los temas que te interesan