Hallan en el río Guadiana el cuerpo sin vida del joven desaparecido el sábado en Badajoz tras huir de la policía

Las claves nuevo Generado con IA El cuerpo sin vida de un joven de unos 26 años ha sido hallado en el río Guadiana, cerca del Puente de Palmas en Badajoz. La desaparición del joven ocurrió el sábado y la familia presentó la denuncia el domingo ante la policía. El cadáver fue encontrado entre las 23:30 y 00:00 horas, y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia que determinará la causa de la muerte.

El cuerpo del joven de unos 26 años desaparecido este pasado sábado en la ciudad de Badajoz ha aparecido la noche de este domingo "cerca" del río, a la altura de la zona del Puente de Palmas en la margen derecha de la capital pacense.

En concreto, el hallazgo del cuerpo ha tenido lugar entre las 23:30 horas y 00:00 horas de la noche y en el lugar de los hechos se encontraban tanto la Policía Local como la Nacional, han confirmado fuentes de esta última en declaraciones a Europa Press.

También han señalado que la desaparición del joven tuvo lugar el pasado sábado, cuando se le echó en falta, y que la familia interpuso la denuncia el domingo ante la policía.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia, que determinará el motivo del fallecimiento. Sobre las circunstancias en las que ha podido fallecer o en las que ha sido encontrado la Policía no puede aportar más información.

