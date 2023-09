El vídeo de la brutal pelea entre un famoso trapero y un DJ en una discoteca de Alicante: "Me has tocado"

El vídeo se ha viralizado rápidamente y ya ha conseguido superar los 2,4 millones de reproducciones en Twitter. La discoteca 'The One', en Alicante, se ha situado en el punto de mira después de la brutal pelea protagonizada por un DJ y un famoso trapero de origen colombiano. En las imágenes, grabadas por uno de los asistentes a la fiesta, se puede ver como DJ Vary se encuentra pinchando música en la discoteca cuando, de repente, uno de los jóvenes allí presentes se dirija hacia él y ambos empiezan a encararse.

A través del vídeo, que ha sido difundido por la cuenta @Ceciarmy en Twitter, se puede ver como en un primer momento el joven de la gorra le dice al DJ la siguiente frase: "Tú y yo nos vemos fuera". Es en ese momento cuando empieza a incorporarse diferentes asistentes a la trifulca, donde destaca la figura de un joven que intenta calmar la situación. Se trata, nada más y nada menos, que del trapero colombiano Yung Sarria, que en la actualidad cuenta con casi 450.000 oyentes mensuales. El cantante es conocido también por haber colaborado con artistas de la talla de Kidd Keo o El Patrón.

Pero aunque en un primer momento parece que la figura del trapero aparece en escena con el objetivo de poner calma de por medio, instantes después se desata una brutal pelea. El joven que se había acercado al DJ vuelve a ir hacia él y, aunque varios asistentes tratan de calmar las aguas, este le propina un tortazo en la cara al DJ que desencadena la pelea. De pronto, los asistentes allí presentes comienzan a empujarse y pegarse puñetazos hasta que, finalmente, consiguen separarles.

De las imágenes, que han generado mucho debate en redes sociales, no solo han destacado los puñetazos y empujones que se propinan los jóvenes entre sí. También ha destacado una frase que no ha pasado percibida. Justo antes de comenzar la brutal pelea, el DJ coge el micrófono y lanza al joven que se había acercado a él la siguiente frase: "Estaba pinchando y me has tocado el plato, tete".

Por el momento, se desconoce el motivo que pudo originar la pelea. Según las imágenes, todo podría deberse a las palabras que el joven que se encuentra en el escenario en un primer momento arroja al DJ. Sin embargo, ha habido algunos usuarios que han compartido otras teorías sobre qué fue lo que pudo pasar.

Al parecer, DJ Varu puso una canción de Morad, un cantante que no guarda buena relación con el trapero Yung Sarria, amigo del chico de blanco que se acercó al DJ y le tocó el plato. "Han tenido problemas con Beny y el Morad. Básicamente le están diciendo que le quite porque no le quieren escuchar", ha explicado uno de los usuarios de Twitter que ha comentado en el vídeo.

Pero no ha sido el único detalle en el que se han fijado los internaturas. Muchos han criticado la ausencia de personal de seguridad. En total, el vídeo tiene una duración de casi un minuto y medio. Según han considerado algunos usuarios, es tiempo suficiente para que algún responsable de la discoteca o alguien del personal de seguridad se hubiera acercado a separarles.

De hecho, en el vídeo se puede ver como en un momento un trabajador del local llega hasta la zona de la pelea y, en vez de separar, protege la mesa de mezclas. "Los porteros más preocupados de que no se moje o joda la tabla de mezclas que del bienestar de su propio trabajador. Bravo", ha dicho un usuario.

Los usuarios también han hablado de la "mala organización del evento". "No le voy a quitar culpa que le empieza a tocar los huevos al DJ, pero es que con lo mal que estaba organizado ese evento, pues a ver, era algo que podría pasar y así ha sido", ha comentado uno de los usuarios.

