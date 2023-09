Becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar fuera de España: plazos y cómo solicitarlas

Con el término del verano se produce un episodio que nunca es agradable para muchos jóvenes: se trata de la vuelta a colegio. Sin embargo, existen una serie de circunstancias que hacen más llevadera esta complicada etapa como saber que hay instituciones que miran por el porvenir de las generaciones futuras y por el de sus carreras académicas.

Uno de estos organismos que apoya de manera decidida la carrera estudiantil de muchos estudiantes cada año es la Fundación Amancio Ortega. La institución que lleva el nombre del conocido empresario español ofrece una serie de plazas para poder cursar un año de bachillerato en el extranjero a través de varias becas.

Estas ayudas cubren todos los servicios necesarios para realizar un curso completo en el extranjero, desde el alojamiento hasta el viaje. Este programa de becas se actualiza cada año y ahora está a punto de terminar el plazo abierto para presentar las solicitudes de aquellos alumnos que han comenzado hace unos días su último viaje en la Educación Secundaria Obligatoria.

¿Cómo son las becas de la Fundación Amancio Ortega?

La Fundación Amancio Ortega ofrece en una nueva edición de su programa de hasta 400 becas para realizar el primer curso del bachillerato en el extranjero. Estas becas cubren desde la propia realización del curso hasta el alojamiento o la manutención en una familia local que ejerce de anfitriona.

También se incluyen otros servicios y necesidades como el seguro médico y de accidentes, una formación previa al inicio del curso y un apoyo continuado durante la estancia. En total, se ofertan un total de 400 plazas que en este caso están dirigidas a alumnos de cuarto de la ESO. 200 de esas vacantes son para estudiar en Estados Unidos, mientras que la otra mitad son para viajar hasta Canadá.

[Ya puedes pedir la ayuda escolar de 400 euros, pero no tienes mucho tiempo: todos los requisitos]

De esas 400 becas, 70 están destinadas para estudiantes de centros educativos de Galica. El 50% son para mudarse a Estados Unidos y el resto a Canadá. Las 330 plazas restantes, divididas también a partes iguales entre los dos países, son para estudiantes del resto de las comunidades autónomas de España.

¿Cuáles son los plazos para solicitar estas becas?

La fecha límite para solicitar estas becas está muy próxima. Concretamente llegará este miércoles, 27 de septiembre, y es que el plazo se cierra a las 13:00 horas. Después, la segunda fecha clave será el 3 de octubre, cuando los aspirantes ya podrán comprobar desde las 12:00 horas si su inscripción ha sido admitida o si deben proceder a la subsanación de errores. Este plazo concluye el día 9 de octubre.

[La mejor oferta de trabajo de España y sin necesidad de tener carrera: 500 euros de sueldo al día]

Una vez se hayan recibido y validado todas las solicitudes, la Fundación convocará a 2.400 estudiantes de 420 de centros de Galicia y 1.980 de otras comunidades para realizar una prueba de inglés y un cuestionario de habilidades y competencias personales. Estos controles tendrán lugar a finales de octubre e inicios del mes de noviembre.

Por último, el 21 de diciembre conocerán por fin qué alumnos han sido admitidos y cuáles no han sido seleccionados para estas becas de la Fundación Amancio Ortega. Eso sí, una cuestión importante es que los estudiantes no podrán elegir su país de destino, si no que se decidirá mediante un sorteo ante notario y de forma aleatoria.

Requisitos para optar a las 400 becas de la Fundación Amancio Ortega:

Estar matriculado y cursando cuarto de la ESO ( a excepción de los centros docentes privados extranjeros en España).





Haber realizado los cursos académicos de 1º, 2º y 3º de secundaria conforme al sistema educativo español.





No se puede haber disfrutado de una experiencia académica igual o superior a 4 meses como estudiante internacional en un país extranjero durante la ESO.





Se debe tener una nota media mínima de notable , es decir, de 8 sobre 10, en 3º de la ESO.

Sigue los temas que te interesan