La Policía descarta el accidente como hipótesis de la muerte de las dos niñas de Oviedo

Ni los padres ni sus amigos conocen tocavía las causas que rodean a la muerte de las dos hermanas gemelas de 12 años en Oviedo. Sin embargo, la Policía ya ha descartado la participación de terceras personas en su fallecimiento así como que se tratara de un accidente.

Los hechos ocurrieron sobre las 9:00 horas en un edificio ubicado en el número 47 de la calle Facetos, en el barrio de la Ería de la capital asturiana, y, según han apuntado a EFE fuentes cercanas a la investigación, aunque las menores vivían en la cuarta planta, la ventana que se ha encontrado abierta y desde la que se habrían lanzado al vacío está en la sexta. Es decir, las gemelas habrían ido hasta las escaleras y después se habrían tirado.



De acuerdo a estas fuentes, las niñas habrían salido de casa con la aparente intención de ir al colegio; sin embargo, dejaron las mochilas en el rellano antes de arrojarse por la ventana del sexto piso que está en las escaleras interiores. De ahí que se piense que no ha sido un accidente, según apunta La Nueva España.



Desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias, el inspector y portavoz de prensa Pedro Aguado ha avanzado que, "en principio", no ha habido intervención de terceras personas.



"Parece ser que no hay intervención de terceras personas y que podemos hablar de un suceso muy trágico y muy lamentable", ha dicho el portavoz policial, quien, ante la insistencia de la prensa, ha eludido referirse a lo ocurrido como un accidente y ha insistido en calificarlo de "suceso trágico".



El inspector ha subrayado que aún no se dispone de todos los datos "de una manera fehaciente" porque las brigadas de la Policía Científica y de la Policía Judicial siguen recabando información.

Los padres, destrozados

Según fuentes cercanas a la investigación, la familia de origen ruso llevaba años viviendo en la capital asturiana, y las niñas, alumnas del colegio de la Ería, tenían un hermano de 10 años que en el momento del suceso se encontraba ya en el centro escolar.



Por su parte, los padres, de los que se desconoce si estaban en el piso cuando las niñas se han precipitado por la ventana, están "deshechos" y han recibido atención psicológica en el portal tras conocer lo sucedido, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

Fallecen dos niñas en Oviedo tras precipitarse desde un cuarto piso. pic.twitter.com/OvCF7CO0da — EuropaPress Asturias (@EPAsturias) May 19, 2023





Prado ha tenido la oportunidad de hablar con un vecino y buen amigo de la familia que le ha asegurado que se trata de gente "muy normal", que están "muy integrados" y son "muy cariñosos".



Este amigo se ha mostrado "muy afectado" y ha relatado que hace unos días había estado en el cumpleaños de las mellizas, ha añadido el concejal.



Dos días de luto

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien también ha acudido al lugar de los hechos y ha expresado su tristeza por la pérdida de las dos niñas, ha decretado dos días de luto.



Igualmente, todos los partidos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo han suspendido los actos de campaña previstos en la capital asturiana durante los dos días de luto.



Desde Huesca, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado lo sucedido de "escalofriante" y ha admitido que, a pesar de las herramientas puestas en marcha para hacer frente a este tipo de situaciones, "claramente, la sanidad pública ha de abordar el problema de salud mental, especialmente en las etapas más jóvenes".



En la misma línea, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha dicho sentirse "consternado" y, aunque ha advertido de que aún hay que esperar a que la investigación aclare las circunstancias que rodean este trágico suceso, ha reconocido que debe mejorarse aún más todo lo relacionado con la salud mental de los jóvenes y niños.



Esta tragedia se produce cuando se cumplen tres meses de un suceso similar ocurrido en Sallent (Barcelona), donde el 21 de febrero dos gemelas, también de 12 años, se arrojaron al vacío desde el balcón de su casa en un tercer piso. Una de las niñas falleció y la otra resultó herida grave.

