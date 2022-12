La trágica muerte de Francisco, el hombre más veloz del mundo recogiendo aceituna

No le gustaban las aceitunas, pero cuando veía un olivo se volvía loco. No tenía rival. "Ni los ha habido ni los habrá que me puedan batir; a mis competidores les digo que cojan un notario para que dé fe y recojan lo mismo que yo". Franscico Martín, popularmente conocido como 'El Águila Negra', recolectó 209 kilos de aceitunas en una hora y se ganó a todos con su carisma. Este martes falleció en Cáceres a los 65 años.

Era una leyenda en Las Hurdes. Así lo ha contado La Mañana, de Radio Interior. Fue en noviembre de 2021 cuando logró hacerse con 3,5 kilos de aceitunas por minuto hasta alcanzar la cifra de 209 kilos en una hora.

No era la primera vez que intentaba el récord. En 2011 recolectó, en 12 horas, 1.797 kilos de aceitunas. Otra vez, recogió 2.716 kilos en 24 horas.

El truco lo contó en Radio Interior: todo estaba en la potencia, la fortaleza, ausencia de vicios, deporte y perseverancia. El truco también estaba en el olivar: debía ser grande y tener muchas aceitunas. Las exhibiciones, según este medio, le costaban el dinero, puesto que regalaba camisetas, invitaba a una merienda tras la recogida y los gastos del notario.

Estuvo en 'El Larguero' con José Ramón de la Morena. Le tildaban de loco, "porque cuando voy a recoger aceitunas me pongo como loco, porque voy a morir y me da igual, pero lo importante es que nadie me gane. Según La Mañana, 'el Águila Negra' falleció a causa de una operación quirúrgica y una neumonía.

Sigue los temas que te interesan