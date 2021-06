Alerta en Granada por la desaparición de Loreto y Serafín, de 12 y 15 años, desde el lunes

"Si los veis llamad a la Guardia Civil", con esa llamada la AMPA del Colegio la Consolación de Granada llama a la colaboración ciudadana. En una publicación en Facebook informan de "la desaparición (no sabemos si voluntaria)" de dos alumnos del centro. "Sus familias están muy preocupadas". Se trata de dos menores de edad: Loreno, una chica de 15 años, y Serafín, un chico de 12 que han desaparecido este lunes.

Se les vio por última vez el domingo a la una de la madrugada. Loreto iba vestida con un chándal y montaba en bicicleta. Por su parte, Serafín vestía un chándal de color verde de la marca Siksik.

Los dos jóvenes podrían estar juntos, ya que ambos se conocen del centro educativo. La menor ya había desaparecido en una ocasión anterior. En conversación con EL ESPAÑOL Luis, el hermano de Loreto, ha afirmado que "esto no es ninguna tontería, llevo dos días sin dormir". La ocasión anterior en la que desapareció "apareció el mismo día".

"Sólo tienen la bici, se han ido sin comida ni bebida y no sabemos dónde pueden estar", afirma Luis. EL ESPAÑOL ha contactado con el centro educativo, pero hasta el momento han confirmado no tener noticias de que sus alumnos hayan sido encontrados. Desde el AMPA de este colegio concertado propiedad de las Misioneras Agustinas Recoletas, han lanzado el mensaje de ayuda.

Entre las hipótesis de la desaparición, se baraja como principal la de la desaparición voluntaria. No se descarta, por tanto, que se trate de que ambos menores se pusieran de acuerdo y escaparan juntos. Así, consultadas fuentes policiales, se entiende que los menores deben estar en una zona cercana a sus viviendas, al no tener acceso a medios de locomoción (más que la bicicleta de Loreto) y, en principio, no disponer medios económicos. De cualquier modo, Guardia Civil y Policía Nacional han iniciado un dispositivo de búsqueda a pesar de que confían en que pronto aparezcan por su propio pie.