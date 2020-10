"Madrid será la tumba de los menas": protesta "neonazi" en San Blas tras una agresión en el barrio

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes extranjeros que agredieron "con pinchos" a dos personas, neonazis según los colectivos antirracistas. Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche en el madrileño barrio de Las Rosas, y los jóvenes utilizaron palos con clavos, piedras y correas, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Uno de ellos fue arrestado en la zona poco después de los hechos. Se trata de un menor de 17 años y origen magrebí, por lo que fue trasladado a la Fiscalía de Menores acusado de un delito de lesiones.

La agresión tuvo lugar sobre las 23.45 horas de este miércoles en la calle Fráncfort, en el madrileño distrito de San Blas Canillejas. Por causas que ahora se investigan, se inició un enfrentamiento entre varios jóvenes y cuatro de ellos la emprendieron a palos contra otros dos, que corrían por la calle dirección al Paseo de Ginebra.

Según se ve en unas imágenes grabadas por los vecinos y enviadas a varios medios, una de las víctimas se desprende con un casco de moto pero otro cae al suelo herido. Los atacantes, que hablan árabe, corren por la calle agrediendo a los dos jóvenes, marchándose a los pocos segundos del lugar.

🔴Varios MENAs agreden con palos a dos jóvenes españoles en San Blas, Madrid.



Uno de ellos (españoles) acabó necesitando una intervención quirúrgica.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron a los heridos y trasladaron al que estaba en el suelo al Hospital Ramón y Cajal en un estado no grave, indicó a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid. Tiene la cara desfigurada y ha sido operado, pero ahora se recupera satisfactoriamente en el hospital.

"Neonazis"

Según denuncia SOS Racismo Madrid, los dos jóvenes heridos por golpes habían atacado previamente a los cuatro agresores. Asimismo, y siempre según este colectivo, los dos heridos son "neonazis" que antes "insultaron e intentaron apalear" a los arrestados, que son "menores extranjeros no acompañados" (menas).

"Fuera MENAS de nuestros barrios" "En San Blas, ni un puto MENA" eran algunos de las canticos racistas que gritaban

"Ahora pretenden culpar de lo ocurrido a los menores no acompañados, es decir, niños y adolescentes que han migrado solos y se encuentran situación de desamparo y violencia institucional de la violencia en el barrio", señalan en redes sociales.

Por su parte, el colectivo antifascista San Blas Canillejas En Lucha critica que desde hace días que estos menas llevan recibiendo insultos racistas y xenófobos, "siendo falsa e intencionadamente acusados de todos los males ocurridos en el barrio".

"Fascistas"

Este colectivo, al igual que SOS Racismo Madrid, subraya que los dos jóvenes agredidos son "dos nazis conocidos en el barrio por sus agresiones y actos vandálicos, pertenecientes a grupos abiertamente fascistas". Y aseguran que antes de resultar heridos se dirigieron hacia los adolescentes al grito de "menas hijos de puta, con la intención clara de atacarles con palos, defendiéndose los menores de esta injusta agresión".

SCB En Lucha indica que los insultos comenzaron por una denuncia de los chicos magrebíes contra los supuestos neonazis. "Los agresores pretenden ahora hacerse pasar por víctimas, y las víctimas por culpables", apuntan.

Algunos vecinos achacan estas peleas, enfrentamientos y últimos robos en la zona a adolescentes magrebíes no acompañados que viven en dos pisos tutelados por una Fundación en el barrio.

Manifestación

Tras el suceso y en repulsa por la agresión, se convocaron protestas frente al centro de acogida para menores extranjeros no acompañados (MENA). Los participantes, asegura SOS Racismo Madrid, corearon cánticos racistas como "Menas hijos de puta" e incitaron a la violencia. Los colectivos antirracistas se preguntan si estos jóvenes fueron multados por violar las medidas de confinamiento, ya que no se respetaron las medidas de seguridad y algunos no llevaban correctamente puesta la mascarilla.

"La Policía no hizo ningún arresto ante esta violación de las medidas de Sanidad. Nos preguntamos si pedirían permiso para la manifestación a la delegación de gobierno. Al final la Policía les pidió que fuesen a una plaza cercana a protestar", señalan.

Los manifestantes, que llevaban pancartas con los lemas Fuerza y Honor y Contra nosotros, quien pueda, consiguieron averiguar la dirección exacta de un piso de acogida de menas de origen magrebí, que gestiona una fundación, y debajo de su ventana gritaron cánticos como "Madrid será la tumba de los menas".

Los colectivos culpan de esta situación también a la Comunidad de Madrid por "el abandono de niños, así como adolescentes, a los que con 18 años se les retira la tutela y son abandonados a su suerte, sin ningún tipo de apoyo ni recursos, obligándoles a malvivir y enfrentándose al odio, la xenofobia y el racismo que por desgracia existen aún en este Estado".