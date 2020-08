"Abre la puta boca ya, vieja": despedidas las trabajadoras que vejaron a una anciana en Tarrasa

"Elisa, que comas, abre la puta boca ya, vieja cascarrabias". Es una de las frases que le ha dedicado una trabajadora de una residencia de ancianos de Mossèn Homs (Tarrasa) a una anciana que se encontraba tumbada en su cama. Estaba dándole de comer sin ningún tipo de tacto. Mientras, su compañera, otra enfermera de la residencia, grababa entre risas toda la indignante secuencia sin censurar a la otra sanitaria. El geriátrico ya ha tomado medidas y ambas trabajadoras han sido despedidas.

Pese a ello, el vídeo no acaba ahí. La trabajadora le dice a la anciana, a gritos, que se tome la pastilla. La residente, sintiéndose violentada, la rechaza y es cuando la trabajadora le dice, a voces, "si no te quieres tomar la pastilla, no te la tomes y si te duelen de lo pies a la cabeza te vas a joder". La compañera, quien graba en todo momento desde la cámara selfi de su móvil, no deja de reírse. La difusión del vídeo, a través de la red social Instagram, ha provocado una ola de indignación.

El revuelo, de hecho, ha llegado a la política municipal. El alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart, ha enviado una carta a la consellera de Salud, Alba Vergès, y al conseller de Trabajo, Asuntos Sociales, y Familias, Chakir El Homrani, para solicitarles una investigación de lo sucedido.

Davant d’aquestes imatges que mostren un tracte vexatori a una residència de gent gran, el Departament ha activat la inspecció de serveis socials. https://t.co/0CaGd2NN1X — Afers socials.gencat (@aferssocialscat) August 24, 2020

La respuesta ha sido inmediata. El Departamento de Asuntos Sociales, Trabajo y Familia de la Generalitat de Cataluña ha reaccionado al ver la grabación y ha denunciado a las dos trabajadoras ante los Mossos D'Esquadra. También ha anunciado que se personarán como parte si se abre una causa judicial contra las trabajadoras. "Actuaremos ante cualquier caso de trato vejatorio a una persona residente en un centro de atención a la gente mayor", han aseverado.

La joven que grababa, horas después y tras ver la repercusión que había tenido su trato vejatorio a la anciana junto a su compañera, ha compartido otro vídeo pidiendo "disculpas a todas las familias que se han podido ver afectados". Dice que no viene a justificarse y asumirá consecuencia. Pero el mal ya estaba hecho. Y ya no sólo se ha quedado sin trabajo, sino que, con probabilidad de abra una causa judicial contra ella y su compañera.