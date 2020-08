Vuelta al cole en Cataluña: grupos muy reducidos, mascarilla desde los 12 y más de 20.000 PCR al día

Con el fin de "garantizar" el derecho a la educación del alumnado de Cataluña y que "las escuelas sean seguras", la Generalitat ha planificado una vuelta al colegio presencial "con más profesores que nunca", grupos más reducidos que lo previsto en un primer momento y 20.000 PCR diarias. "Tenemos el deber de abrir las escuelas y los institutos", ha afirmado el conseller de Educación, Josep Bargalló

La estrategia de Cataluña para abrir los centros educativos se basa en la creación de grupos de convivencia estables "lo más reducidos posible" en Infantil, Primaria y Secundaria. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 12 años y en Primaria e Infantil podría serlo en función de un "semáforo" que se pondrá en marcha que informará si se está en una situación epidemiológica "verde" y o "roja" esa semana. Si se está en fase roja, todos los alumnos, incluso los menores de 12, deberán llevar la mascarilla obligatoriamente.

Se controlará, además, la temperatura de los alumnos y otros síntomas y se harán PCR en masa. Del 15 de septiembre al 9 de octubre se harán 8.000 PCR al día, cifra que subirá a 20.000 diarias del 10 de octubre al 15 de noviembre.

Los grupos estables serán "compactos", formados por los mismos alumnos y profesores, algo que, para la consellera de Salut, Alba Vergès, es "esencial" para el buen funcionamiento de la vuelta al colegio.

El riesgo de rebrote de Covid-19 en Cataluña (EPG) sigue escalando y este martes se ha situado en 186,53, seis puntos más que ayer, mientras que han diagnosticado 867 nuevos positivos, notificado cinco nuevos fallecidos. Aunque aunque han disminuido los hospitalizados a 665 (siete menos que ayer), crecen a 138 los pacientes que están en la UCI (cuatro más).

La curva de contagios no cede en Cataluña, lo que ha llevado a la Generalitat a tomar medidas. Se han prohibido las reuniones de más de 10 personas en toda Cataluña -tanto en el ámbito público como privado, quedando exentas las reuniones profesionales y los medios de transporte-, y se recomienda no realizar desplazamientos si no son necesarios.

Se mantiene el cierre del ocio nocturno, las limitaciones horarias en restauración y la prohibición del consumo de alcohol y tabaco en lugares públicos. "El 70% de los contagios se producen por reuniones sociales. "Tenemos que atacar allí donde se producen los contagios", informó Quim Torra este lunes en rueda de prensa en la que remarcó la necesidad de mantener la distancia del 1,5 metros, el uso de la mascarilla y la higiene de manos.