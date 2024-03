La tecnología, un instrumento al servicio de la educación

La tecnología ha influido en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, incluso en la forma en la que enseñamos y formamos a los más pequeños. Hace algunos años parecía imprescindible integrarla en las aulas, no sólo como aprendizaje en sí mismo, sino como medio al que había que darle prioridad como respuesta a las demandas sociales de la “era digital”. No pocos centros educativos implementaron la tecnología en su metodología.

Hoy podemos afirmar que este modelo se implantó en muchos casos sin una cuidada reflexión pedagógica, dando lugar a consecuencias indeseadas. El uso y aplicación de una herramienta esencial para afrontar los desafíos del siglo XXI, se ha convertido en un reto que hay que manejar con prudencia y justificación pedagógica.

Una de las principales contribuciones de la tecnología en la educación es su capacidad para facilitar el acceso al conocimiento. Sin embargo, por sí mismo este acceso no cubre las verdaderas necesidades de los alumnos para su desarrollo integral. Ser críticos con la información que buscamos y conscientes de los sesgos que cometemos a la hora de orientarnos en esa información infinita, son habilidades fundamentales que son necesarias aprender.

Sabemos que el aprendizaje se construye a través de la propia experiencia, la curiosidad, la creatividad y el esfuerzo por el trabajo bien hecho. “Estudio” es un centro educativo que no implementó esa digitalización irreflexiva en las aulas y mantiene un modelo pedagógico centrado en que los alumnos elaboren sus cuadernos y ficheros en papel. El sentido ético y el bienestar de los alumnos está presente en cada decisión pedagógica que asume la institución y por ello la tecnología se ha integrado como una herramienta más, dado que entienden que la tecnología es un instrumento al servicio de la pedagogía y no al revés.

¿Qué relevancia tiene lo experiencial en la construcción del aprendizaje?

La necesidad de que el aprendizaje sea integral ha llevado a “Estudio” a contemplar una educación global donde se concede mucha importancia a todas las esferas del saber vinculadas por el asombro y la curiosidad que debe despertar a los niños a esos aprendizajes. El aprendizaje presencial es experimental en el sentido en que implica todos nuestros sentidos, no ocurre así en el virtual.

En el modelo pedagógico de “Estudio” dan importancia al movimiento, a la educación física, al teatro, al trabajo manual, al juego libre de los niños en el que construyen, crean, observan y dan sentido a lo que ven. Por ejemplo, es esencial el dibujo libre en los niños, como defendía Jimena Menéndez Pidal, una de las fundadoras del colegio, “la escuela debe ayudarle para el logro de su empeño proporcionándole mayores recursos, para que se sienta más seguro de sí y no pierda espontaneidad” precisamente para que no caiga “en lo estereotipado y en lo repetitivo”.

Por eso en “Estudio” buscan que afloren en los niños diversas facultades como la facultad de ver, siendo conscientes de lo que ven, analizar, relacionar conocimientos, deducir consecuencias, expresarse en todas sus posibilidades: oral, escrita, gráfica, musical, artística, etc. Saben, además, la relevancia que tiene la escritura a mano, la lectura profunda que se consigue en papel frente a una lectura menos atenta en soportes digitales.

Cuando Jimena Menéndez-Pidal, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset fundaron el Colegio en 1940, incorporaron los innovadores principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza y del Instituto-Escuela. La renuncia al libro de texto en favor del uso natural de abundantes libros tenía como objetivo la elaboración de cuadernos y ficheros más personales lo que exigió la presencia de las bibliotecas escolares en todas las etapas educativas. La ausencia de libros de texto en el colegio marca así la manera de trabajar de los alumnos y la relevancia que, a su vez, cobran las seis bibliotecas de las que disponen en la actualidad.

Los alumnos elaboran sus propios materiales, cuadernos y ficheros que les ayudan a desarrollar habilidades como ordenar, clasificar, encuadernar, numerar, el gusto estético, etc. Esta forma de aprendizaje exige comprensión de los contenidos, capacidad de resumir, identificación de la información esencial, comparación, esfuerzo de atención, búsqueda de información complementaria, elaboración de dibujos, mapas y reproducciones de edificios u obras de arte para ilustrar el contenido.

Las lecturas realizadas en clase cuidadosamente escogidas son un estímulo fundamental para la imaginación, la ampliación de vocabulario, la mejora de la expresión oral y la elaboración de sus dibujos y reseñas escritas. Las clases de trabajo manual se plantearon desde el inicio de la institución como auténticos talleres de creación y experimentación, no solo para desarrollar la destreza manual sino también dotarlas de sentido artístico y estético en las que predomina la libertad de creación.

¿Cómo se integran las tecnologías en este modelo pedagógico?

En “Estudio” la tecnología está presente, en la actualidad, como herramienta, tanto en las clases de tecnología, computación o ingeniería como en el resto, cuando verdaderamente aporta un valor diferenciado. Su uso justificado siempre va a ser una herramienta eficaz y complementaria. Por ejemplo, Luis Jerónimo, director del colegio “Estudio” de Aravaca en Madrid, explica “podemos trabajar en clase las bacterias, visualizar un vídeo sobre ellas, salir a una visita para recoger muestras, en el laboratorio hacer un aprendizaje experiencial, elaborar en nuestro cuaderno unas conclusiones, dibujos y registro de datos, completarlo con la investigación que hagamos en la biblioteca escolar y crear una presentación digital sobre ello. Estaremos así combinando herramientas para un aprendizaje mucho más integral y sólido”. Y es que para este centro educativo el aprendizaje debe centrarse en la experiencia del alumno, que construye sus conocimientos de una forma activa y reflexiva.

El proyecto pedagógico de “Estudio”, en el que se renuncia al libro de texto en papel o al libro digital, se hace en favor del uso habitual de una variedad de libros adecuados a cada edad que permiten una construcción autónoma del conocimiento por parte del alumno. Con ello, justifica Jerónimo, “no sólo se fomenta la actividad lectora, sino también la investigadora y la contrastación de fuentes diversas, también digitales. Se promueve un aprendizaje personal, en el que no sólo aprenda conocimientos teóricos, sino que se implique en ellos de forma práctica. Por ello es tan esencial observar, ver, dialogar y discrepar, formarse un criterio propio sobre aquello que aprenden.” Por ello, en este modelo es tan esencial el contacto experiencial con lo que aprenden los alumnos y las visitas y excursiones, no se comprenden como complementarias, sino como esenciales para integrar lo aprendido y vivido y no meramente como aprendizaje intelectual.

Para las fundadoras, el alumno “no puede reducirse al de hoy. Tenemos la obligación de pensar en su futuro, darle apoyos para facilitar su vida, no sólo para subir el escalón de hoy, sino para que puedan subir con la mayor serenidad los peldaños siguientes”, y consideraban que hay que proveer a los alumnos de estrategias para pensar, ser críticos, dialogantes. Como apunta Luis Jerónimo, “no tanto aprender el uso de una herramienta sino ser capaces de tomar decisiones, ser flexibles, ser capaces de mantener una autodisciplina. Valores y habilidades integrales que sea como sea el mundo de mañana les ayudarán a estar preparados como personas serenas y dialogantes, críticas y resueltas en la toma de decisiones”.

Los alumnos acceden a mucha información a través de internet por ello es fundamental e imprescindible que adquieran habilidades y herramientas necesarias para hacer frente a la desinformación. En el “taller de investigadores” que tienen en varios cursos en Secundaria, los alumnos se forman en estrategias para evaluar la calidad, fiabilidad y veracidad de las fuentes de información con un sentido crítico y ético como también exigen en el resto de las materias que cursan los alumnos.

Preocupados, además, por el uso nocivo de la exposición masiva a las pantallas, el uso de redes sociales y abuso de dispositivos móviles que puedan tener los alumnos fuera del colegio, “Estudio” puso en marcha un proyecto de Salud Digital para acompañar a alumnos, familias y profesores en el uso saludable de la tecnología y que este año continúa con la formación a toda la comunidad educativa así como la publicación de una serie de vídeos cortos con claves esenciales en temas como cuándo dar el primer móvil, el uso saludable de las redes sociales, las responsabilidades de los menores en internet o la reputación digital.

En el colegio apuestan por el uso saludable de la tecnología y asumen la responsabilidad ética que tienen como educadores en favorecer un uso adecuado y saludable de la misma. Para ello, consideran imprescindible educar, guiar a los alumnos en dicho uso, tanto en lo puramente formal, del cómo usarlo o qué usar, como en el uso responsable y justificado de esa tecnología, aportando un para qué dotado de sentido. “La tecnología debe ser una herramienta de aprendizaje y no un fin en sí misma y, mucho menos, el soporte de aprendizaje esencial de los alumnos, porque entonces”, considera Jerónimo, “estaremos privándoles de un conocimiento experiencial y vivencial que es imprescindible para el aprendizaje integral”.

Saber cómo se incorpora lo digital en la escuela requiere de una reflexión pedagógica que exige tiempo y espacio para pensar cómo y de qué manera conecta o no, ese uso con el modelo pedagógico de una institución educativa. Por ello, la incorporación cuidadosa de la tecnología ha respetado la filosofía educativa de esta institución en un ejercicio de sentido y responsabilidad. Una institución que integra actualmente, dos centros educativos en Madrid, el colegio “Estudio”, origen de la Fundación con sede en Valdemarín (Aravaca), y el nuevo proyecto de “Estudio” en Conde Orgaz.