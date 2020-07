Brutal explosión en una gasolinera de Cartagena: atienden a varios heridos con graves quemaduras

Los Servicios de Emergencias se encuentran en el centro de Cartagena después de que una explosión en una gasolinera de la Plaza de España haya sufrido una deflagración de gases y que, por el momento, no se conoce el motivo que lo ha provocado, pese a que se baraja que ha sido la chispa de una radial, según avanzan varios medios murcianos.

De esta forma, el 112 de Emergencias, tras recibir una decena de llamadas informando del incidente, ha movilizado a bomberos, sanitarios, Protección Civil y patrullas de la Policía Nacional y Local al lugar, en el que, al parecer, hay al menos cinco personas heridas, dos de ellas graves. Concretamente, dos operarios que trabajando en la estación de servicio.

Uno de ellos, como consecuencia de la deflagración, ha sufrido quemaduras de gravedad por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Explosión en la gasolinera de plaza de españa pic.twitter.com/X5PI7gc7Ns — Aleky (@Aleky_Orea) July 14, 2020

"He oído una explosión y he salido, estoy aturdido. He oído un estruendo muy grande y he salido corriendo sin rumbo... una cortina de humo muy grande", apunta Andrés Molina, empleado de la gasolinera, a La Opinión de Murcia. De hecho, ha explicado que "se estaban haciendo trabajos de limpieza de tanques, había dos operarios, uno dentro del tanque y otro fuera". "Mi compañera y yo estamos bien", asegura Molina.

En este momento, efectivos de los bomberos se encuentran en la gasolinera para refrigerar el lugar mediante espuma.