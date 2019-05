Una madre recoge de la guardería a su bebé y se la encuentra llena de mordeduras

Llevó a su hija a la guardería y al ir a buscarlo se la encontró con la espalda repleta de mordeduras. Sucedió en Arizona, Estados Unidos, y ahora la madre de la menor ha denunciado públicamente la situación que su hija padeció.

Se llama Alice Bryant y su pequeña, aquella tarde, presentaba más de 20 heridas en la espalda que se encontró al ir a cambiarle la ropa.

“El hecho de que nadie en la guardería ni siquiera me notificara nada cuando la recogí es asombro”, dijo la mujer, compungida, a la cadena local KOLD News 13.

La investigación apenas ha avanzado en los últimos dos meses. Los hechos sucedieron el pasado 26 de febrero y Alice aún no sabe qué o quién le provocó esas heridas a su hijo en la guardería.

"No lleven a sus hijos a esa guardería"

Sólo cinco días atrás, la mujer había empezado a llevar a su pequeña Rosalynn a esta institución. Acababan de mudarse. Era la que tenían más cerca de casa. Al comprobar el estado en el que se encontraba, la mujer rompió a llorar.

Informó de inmediato a las autoridades pero la investigación parece todavía estancada más de 60 días después. Por eso Alice ha dado a conocer su caso en las redes sociales con una dura carta de denuncia, uno de cuyos fragmentos reproducimos a continuación:

-"No lleven a sus hijos a Creative Beginnings Daycare, es parte de una organización internacional y la que está aquí en Tucson está acreditada por el estado. Ni siquiera me llamaron para avisarme que había sucedido un incidente, tampoco me notificaron por otra vía, ni me dijeron nada cuando la fui a buscar. Todas estas marcas sucedieron en un día”.

Lo único que la policía ha avanzado es en el posible autor de los hechos. La principal hipótesis que barajan los agentes es que las dentelladas que presentaba la niña fuesen producto de los mordiscos de algún compañero de la guardería. La explicación, para la madre, resulta insuficiente.

-"Tal vez los bebés se quedaron solos o tal vez los responsables simplemente ignoraron los gritos”.