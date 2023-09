¿Cuáles son los pueblos más impresionantes de Asturias? National Geographic tiene la respuesta

Recientemente National Geographic ha publicado una lista con los pueblos que considera los más bonitos de Asturias. Se trata de una selección de localidades que destacan por distintos aspectos: pueblos de mar, de montaña, medievales...

"Hórreos, yacimientos de hierro y las casas de piedra del interior contrastan con villas pesqueras que fueron parte de rutas imperiales y donde los dinosaurios dejaron sus huellas hasta día de hoy", así lo definen desde la revista Viajes de National Geographic.

Cudillero

Este pueblo de pescadores no puede faltar en tu visita a Asturias. Sus casitas de colores encajadas en la montaña, su estética de villa marinera, sus callejuelas, sus miradores, sus playas cercanas y por supuesto su gran oferta gastronómica, no te dejarán indiferente. Si decides pasearte por sus calles, no te olvides de conocer la Plaza de la Marina, una especie de anfiteatro improvisado a través de las casas escalonadas que dan protagonismo a esta particular plaza, que ya se ha ganado el nombre de Anfiteatro y en la que encontrarás numerosos bares y terrazas.

[Este pueblo de montaña es el más bonito de España, según National Geographic]

Por otro lado, el puerto abastece a la mayoría de restaurantes de este pueblo costero, por lo que los platos con marisco y pescado, son uno de los fuertes de la oferta gastronómica que encontrarás en la mayoría de tabernas del pueblo. Y si lo que buscas es la mejor panorámica, nada como hacer un paseo al Faro para hacer la ruta de los miradores que lleva hasta el cementerio.

Llanes

Si no conoces Llanes, no puedes perderte esta visita. De hecho, en primer lugar, cabe destacar que del pueblo de Llanes es importante decir que ostenta el título de "Muy noble y leal villa".

En cuanto a su historia, durante la Edad Media, estas tierras eran llamadas tierras del Aguilar (y la villa de Llanes Puebla de Aguilar). Posiblemente en torno a 1225 será cuando Alfonso IX concede a carta puebla a Llanes como un modo de potenciar las defensas de estas tierras. A partir de entonces, la historia de este pueblo está llena de idas y venidas. Muy importante también a tener en cuenta el hecho de que en el municipio de Llanes se abren cuarenta playas de arena.

Lastres

Otro de los pueblos más bonitos del norte de España es Lastres, situado a 41,8 kilómetros de Gijón y a 58,7 de Oviedo. Al igual que en caso de Llanes, lo ubicamos en la zona oriental del Principado de Asturias, de ahí que se encuentre alejado del centro de la provincia.

Esta localidad, además de poseer una gran belleza por su condición costera y su puerto, tiene un patrimonio relevante. Esto tiene que ver con la Iglesia de Santa María de Sábada, declarada como bien de interés cultural, que data del siglo XVIII y tiene un estilo entre barroco y neoclásico. También destaca la Capilla de San Roque con un mirador para contemplar todo Lastres.

Luarca

Con respecto a Luarca, nos encontramos con una parroquia asturiana del concejo de Valdés, en el norte de España y una villa de dicha parroquia. En 2018 contaba con una población de 4747 habitantes, repartidos en una superficie de 5,84 km².

Este pueblo es uno de los más bellos de Asturias en tanto que se trata de una villa con un puerto pesquero de blancas casas con tejados de pizarra. Además, no solo destaca por ser un pueblo pesquero, sino que otro de los grandes atractivos de Luarca es su cementerio. Se encuentra en lo alto del pueblo y es considerado uno de los más bonitos de España por sus espectaculares vistas al mar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pueblos Asturianos (@pueblosasturianos)

Tazones

Tazones es una parroquia y un pueblo del concejo asturiano de Villaviciosa. La parroquia tiene una superficie de 3,51 km² y 254 habitantes. Además, este pueblo está formado por dos barrios, divididos por la carretera local que comunica el pueblo con Villaviciosa, capital del concejo: San Roque y San Miguel, que están declarados "Conjunto Histórico Artístico" desde el 17 de junio de 1991.

De Tazones destaca el faro, situado en la aldea de Villar, parroquia de Tazones. En funcionamiento desde 1864 y electrificado en 1928, es uno de los mejor conservados y cuidados del litoral asturiano.

También la iglesia parroquial de Tazones, en el barrio de San Miguel, que data de 1950. La iglesia primítiva de esta parroquia situada entonces en el barrio de San Roque fue quemada en 1936 durante la guerra civi.

Cangas de Onís

Justo a los pies del Macizo Occidental de Picos de Europa, a orillas del río Sella y con su famoso puente romano y la Cruz de Covadonga, encontramos Cangas de Onís. Se trata de una localidad famosa por poseer también la Cueva de Covadonga, la Basílica y los Lagos de Covadonga.

Como ya apuntábamos anteriormente, Cangas de Onís fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. La historia cuenta que en este pueblo se estableció el rey Don Pelayo, y desde aquí comenzó la Reconquista, siendo esta parte de la península el único foco de resistencia al poder musulmán.

[Picos de Europa: los pueblos, rutas y paisajes que tienes que visitar]

En la visita turística a Cangas de Onís casi lo más importante es ir a Covadonga, a 9 kilómetros del pueblo. Se puede acceder en coche o en transporte público. En este lugar te encontrarás con el Real Sitio de Covadonga, un santuario cristiano. Se trata del conjunto monumental más visitado de Asturias.

En este lugar nos encontraremos con la Santa Cueva, donde se encuentra la Capilla-Sagrario con la imagen de la Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo.

También nos encontraremos con la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, fue ideada por Roberto Frassinelli y levantada entre 1877 y 1901 por el arquitecto Federico Aparici y Soriano. En cuanto a su estilo, es neorrománico y está construida íntegramente en piedra caliza rosa.

Junto a la basílica se encuentra la Casa Capitular del Monasterio de San Pedro, que incluye sala capitular, biblioteca y salón de recepciones.

Taramundi

Este es otro de los pueblos que encontrarás situados en la parte occidental de Asturias y concretamente en la comarca Oscos-Eo, rodeado de montañas, imponentes valles, paisajes con un verde único y aldeas de piedra y pizarra, que dan a este lugar un aspecto casi de cuento. En él encontrarás un gran patrimonio natural por sus bosques y rutas, entre las que destaca La Ruta del Agua; pero también un importante patrimonio cultural gracias a sus numerosos inventos hidráulicos y molinos, que podrás encontrar en museos etnográficos como el del Museo de los Molinos de Mazonovo.

Pero lo que más destaca de este pueblo es la cuchillería, su principal actividad artesana. Y su oferta gastronómica no se queda atrás, de hecho, es otra de las partes importantes del atractivo de Taramundi gracias a sus numerosas recetas tradicionales con productos de la zona, a su pan, sus quesos, licores únicos y por supuesto, la tradicional sidra.

Bandujo

Bandujo (Banduxu en asturiano y oficialmente) es una parroquia del concejo asturiano de Proaza, Asturias. Según los últimos censos, en este pueblo habitan 43 personas, repartidas en 66 viviendas. Este pueblo consta de los siguientes barrios principales: La Molina, el Palacio, Entelaiglesia, la Reguera, el Campal y el Toral.

[El pueblo medieval de España que te enamorará por su castillo del siglo XII y su casco histórico]

Cabe destacar que existe un camino medieval que antiguamente era la única vía que conectaba conectaba Bandujo con Proaza. Actualmente, es la carretera que une a este pueblo con la capital del municipio.

De Bandujo llama la atención, sobre todo, su iglesia de origen medieval. Sin embargo, no es el único lugar de interés que merece ser visitado en este pueblo. También encontramos hórreos, paneras, el molino, el lavadero o el cementerio.

Además, en Bandujo también encontrarás la gran casona conocida como "El Palacio". También la "Torre de Tuñón" o "Torre de Bandujo" o actualmente como el "El torreón de los Ríos", una de las torres defensivas bajomedievales mejor preservadas de Asturias.

[Este pueblo de montaña es el más bonito de España, según National Geographic]

Bandujo es un pueblo de montaña de gran belleza. Si quieres verlo desde arriba, tendrás que acceder a la peña que domina el pueblo, el Pico Oubiu. Desde allí podrás ver los Puertos de Marabio y la Peña Rueda, la Peña Ubiña, el Pico Gorrión y Los Fontanes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pueblos Asturianos (@pueblosasturianos)

Bulnes

Bulnes es una parroquia del concejo asturiano de Cabrales, en Asturias. Concretamente, esta localidad se encuentra situada en el macizo central de los Picos de Europa: a 649 metros sobre el nivel del mar.

[El desconocido pueblo de España que se encuentra dentro de una cueva]

La población de Bulnes es bastante reducida: entre 20 y 35 personas empadronadas, según los últimos censos del INE. Sin embargo, la localidad es muy visitada por los amantes de la naturaleza y posee todos los servicios necesarios para sus visitantes (hotel y restaurantes).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pueblos Asturianos (@pueblosasturianos)

Sigue los temas que te interesan