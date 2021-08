Picos de Europa: los pueblos, rutas y paisajes que tienes que visitar

Picos de Europa es uno de los Parques Naturales más importantes y bonitos de España con nada menos que 67.127 hectáreas repartidas en las provincias de Asturias, León y Cantabria. Una de las mejores reservas mundiales de los ecosistemas ligados al bosque atlántico y con la mayor formación caliza de la Europa Atlántica, que cada año recibe miles de turistas, convirtiéndose en el segundo espacio natural más visitado solo precedido por el Teide.

Desde los pueblos, el teleférico y los lagos más sorprendentes hasta algunas de las rutas y los paisajes más famosos de estos picos. Esto es todo lo que no deberías perderte en Picos de Europa.

Los imprescindibles que ver en Picos de Europa

1. Fuente Dé y su teleférico

¿Te imaginas pasar de 1070 metros de altitud a 1.823 metros en tan solo cuatro minutos y situarte en pleno macizo central de Picos de Europa? Ese desnivel es el que salvarás desde Fuente Dé y hasta su estación superior y gracias a su espectacular teleférico. Un viaje que sobre todo en días despejados y sin niebla te regalará una de las panorámicas más impresionantes de estas montañas y que te situará en pleno corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Un paisaje dominado por la caliza que seguro te quedará grabado para siempre en la retina y desde el que salen numerosas rutas de senderismo por estos picos, entre las que destaca la ruta al conocido refugio de Cabaña Verónica o la subida a la Torre de Horcados Rojos. Cabe destacar, que sobre todo en la época estival esta zona de Picos de Europa y concretamente su teleférico atrae a gran cantidad de turismo y sobre todo en verano las colas para acceder al teleférico pueden hacerte perder más tiempo del que pensabas, así que no olvides llevar tu billete reservado con antelación y por supuesto tampoco olvides llevar la ropa y el calzado de montaña adecuados para moverte con seguridad por estas escarpadas montañas.

Fuente Dé y su teleférico

2. Covadonga y sus lagos

Los Lagos de Covadonga y todo su entorno también son otro de esos lugares que no deberían faltar en tu itinerario por Picos de Europa. Una zona próxima a Covadonga y Cangas de Onís, que se encuentra situada en este caso en la parte asturiana de estos picos y concretamente en la zona del Oriente de Asturias. La subida a los lagos, te irá regalando paisajes y vistas únicas a este entorno idílico repleto de verdes praderías y pastos y con las montañas calizas de Picos de Europa asomando en el horizonte.

En temporada alta la carretera cierra su acceso a vehículos privados, por lo que para acceder en verano tendrás que recurrir a taxis locales o autobuses.

En cuanto a Covadonga y su santuario, este lugar fue la primera capital del antiguo Reino de Asturias, por lo que tanto por su historia como por su belleza también merece una parada. La Santa Cueva de Covadonga esconde además una pequeña capilla en honor a la Virgen de Covadonga (La Santina) y la tumba de Don Pelayo, dos símbolos asturianos repletos de leyendas que son visita obligada.

Covadonga y sus lagos

3. Cangas de Onís

Justo a los pies del Macizo Occidental de Picos de Europa, a orillas del río Sella y con su famoso puente romano y la Cruz de Covadonga, encontramos Cangas de Onís. La capital del concejo que lleva el mismo nombre, que encontrarás a solo 25 km por buena carretera del bonito paisaje costero de Ribadesella y como te hemos dicho muy cerca del Santuario de Covadonga y sus lagos. Este es un pueblo perfecto para pasear y perderse por sus calles, disfrutar de la gastronomía típica o hacer el famoso Descenso del Sella en canoa, pero también para poner rumbo al Parque Nacional de los Picos de Europa a través de alguna de las muchas rutas de senderismo que encontrarás próximas a este municipio.

Cangas de Onís

4. Sotres

Otro de los destinos imprescindibles lo encontramos en Sotres, otro lugar perfecto para iniciar numerosas rutas, para los amantes de la gastronomía asturiana y para los que quieran conocer el pueblo más alto de Asturias y del concejo de Cabrales a 1050 metros de altitud. Un verdadero paraíso al que para subir tendremos que superar la sinuosa y empinada carretera que asciende desde el puente de Poncebos y por la que encontrarás incluso túneles labrados en la roca. En esta aldea de apenas 200 habitantes, repleta de cabañas con mucho encanto y pastos, además de disfrutar de una exquisita hostelería con productos artesanos y el mejor queso cabrales en sus restaurantes, también podrás disfrutar de alguna de las muchas y bonitas rutas por Picos de Europa que salen desde el mismo pueblo de Sotres.

Sotres

5. Bulnes

Arenas de Cabrales es una de las puertas más importantes de los Picos de Europa y su Parque Nacional y dentro del Concejo de Cabrales, además de la bonita aldea de Sotres, también encontraremos uno de los pueblos más recónditos y famosos de Asturias: Bulnes. Uno de los pocos pueblos que no cuenta con carreteras de acceso para llegar y a los que tampoco es posible ni siquiera llegar en 4x4.

De hecho, en sus inicios solo se podía acceder a pie, algo que todavía sigue pudiendo hacerse por la exigente y espectacular ruta que sube por la Canal del Texu desde Poncebos a Bulnes, una de las opciones más bonitas, pero para la que conviene estar acostumbrado a caminar. Aún así, otra de las opciones favoritas, sobre todo por los que no están tan acostumbrados a caminar y para esos días de lluvia y mala meteorología, es a través de su funicular, el cual en menos de 10 minutos salva una longitud de dos kilómetros y un desnivel de 400 metros bajo las entrañas de la montaña asturiana.

Una vez te encuentres en Bulnes, podrás disfrutar de esta localidad asturiana llena de encanto, situada dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa y repleta de casas encajadas entre grandes moles de roca caliza. Otro paraíso imprescindible en tu visita y muy cercano a la conocida Ruta del Cares.

Bulnes

6. Potes

Callejear por este bonito pueblo medieval, disfrutar de su ambiente, reponer fuerzas en alguno de sus restaurantes y sidrerías, son algunos de los muchos planes que te esperan en la localidad de Potes. Uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, que encontrarás repleto de puentes, torres y caserones y también de un paisaje espectacular gracias a la confluencia de cuatro valles y la unión de los ríos Deva y Quiviesa.

Este es otro de los mejores puntos de inicio para patear y descubrir los senderos de Picos de Europa y al que tendrás que llegar después de superar el famoso Desfiladero de la Hermida por carretera. Un viaje con el mejor de los paisajes pero con numerosas curvas, por lo que no es recomendable para los que suelen marearse en este tipo de carreteras.

Potes

7. Desfiladero de la Hermida

Precisamente ese desfiladero, es otro de los lugares más bonitos que podrás ver en Cantabria y en el extremo oriental de Picos de Europa. El desfiladero más extenso de toda España y con nada menos que 20 kilómetros de longitud, en él encontrarás numerosas paradas interesantes, monumentos y los mejores miradores a estas montañas y su impresionante entorno de naturaleza. Uno de los destinos favoritos por los amantes del senderismo por las muchas rutas que parten de este desfiladero y del Valle de Liébana, pero también por los amantes de los deportes de aventura como la escalada o las vías ferratas. De hecho, además de contar con numerosos sectores de escalada, también cuenta con una de las vías ferratas más conocidas de nuestro país. Una de las actividades de aventura más populares que podrás realizar en Picos de Europa y en la que se encuentra el puente tibetano más largo de España.

Desfiladero de la Hermida

8. Valle de Sajambre

Extensos bosques de hayas, los mejores ejemplares milenarios de roble y abedul, verdes e infinitas laderas repletas de pastos… El Valle de Sajambre desprende belleza y naturaleza en estado puro, por eso sorprende que sea uno de los lugares a menudo olvidados del Parque Nacional de Picos de Europa.

Son precisamente sus zonas de pasto y de intenso color verde, las que conceden un contraste espectacular y único a las cumbres y el entorno de caliza de Picos de Europa. En este valle las visitas a los diferentes pueblos de Sajambre y también de Valdeón son algo imprescindible de admirar. En ellos además de la posibilidad de hacer numerosas rutas de senderismo, también encontrarás numerosos hórreos de tipología leonesa o asturiana y cuidadas casas de estilo rural.

Valle de Sajambre

Rutas más conocidas por Picos de Europa

1. Ruta del Cares

Esta ruta es sin duda una de las más famosas del entorno de Picos de Europa. Una caminata desde Poncebos a Caín y de ida y vuelta que supone superar unos 22 km de distancia y que a pesar de no ser un recorrido demasiado técnico o difícil, sí que cuenta con cierta dificultad por su longitud total de ida y vuelta y también por la altitud y lo expuestas que se encuentran algunas zonas de esta enorme garganta caliza. Y es que te adelantamos que no es una ruta apta para los que tengan miedo a las alturas, ni para aquellos que no vayan con el calzado y la ropa de montaña adecuados.

También es importante estar atento a las posibles piedras que puedan caer durante el camino. Aún así, esta ruta te adentrará en uno de los entornos más mágicos por el que encontrarás imponentes paisajes de roca, árboles y vegetación en lugares imposibles, un valle de gran belleza excavado por las cristalinas aguas del río Cares y vistas a uno de los grandes símbolos de Asturias y de los Picos de Europa: el Picu Urriellu.

Ruta del Cares

2. Ruta de Poncebos a Bulnes

Como ya te adelantamos anteriormente, Bulnes es uno de esos pueblos que no pueden faltar en tu paso por Asturias y en tu visita a los Picos de Europa y, aunque el funicular es una manera fácil y rápida de acceder, la ruta a pie que te conducirá desde Poncebos a este pueblo de cuento es una maravilla natural que tampoco deberías perderte. Esta se trata de una ruta lineal de ida y vuelta, bien señalizada y de unos 8 km totales en ida y vuelta que te llevará en total unas tres horas de recorrido, pero por la que tendrás que superar un desnivel de 500 metros.

La ruta te conducirá por la exigente subida de la Canal del Texu, a través de una constante subida entre piedra suelta y continuos zigzag con las mejores panorámicas. Una vez superada la canal, encontrarás la salida del funicular de Bulnes y esta pequeña y encantadora aldea. Si decides hacer esta ruta, es imprescindible que cuentes con el calzado y la ropa de montaña adecuados, ya que habrá tramos bastante resbaladizos y de piedra suelta, además de que el tiempo puede cambiar en cualquier momento.

Ruta de Poncebos a Bulnes

3. Picu Urriellu

Si hay un lugar y una imagen que no puedes perderte en el Parque Nacional de Picos de Europa, ese es el emblemático Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu. Una gran mole caliza a la que para ascender hasta su cumbre es necesario tener conocimientos en escalada e ir con alguien experimentado en este deporte o con un guía de montaña, pero a cuya base y a su refugio de Vega de Urriellu podrás acercarte desde Collado de Pandébano.

En Pandébano se inicia la ruta a pie por la que tendrás que seguir la indicaciones al Refugio de Urriellu ascendiendo por un sendero bien marcado, pero que salva unos 900 m de desnivel y una distancia de unos 7 km. Por este camino en constante ascenso y siguiendo las indicaciones a Vega de Urriellu podrás contemplar algunas de las panorámicas más impresionantes a los Picos de Europa y a este emblemático pico.

Salvo por su longitud y su desnivel, la ruta apenas implica dificultad, siempre que se realice en época sin nieve y con el calzado y la ropa de montaña adecuados. También conviene ir bien provistos de agua, ya que hasta el mismo Refugio de Urriellu no encontrarás ninguna fuente.

Picu Urriellu

4. Anillo de Picos de Europa

El Anillo de Picos de Europa es un conjunto de tres grandes recorridos por los tres macizos de Picos de Europa, por los que se conectan todos los Refugios del Parque Nacional de Los Picos de Europa. Tres recorridos en los que según su longitud y dificultad se encuentra el Anillo Vindio, el Anillo Extrem y el Anillo 3 Macizos. Una de las opciones más accesibles para empezar es el Anillo Vindio, el cual transcurre por el Macizo Occidental de Los Picos de Europa y por el que descubrirás zonas de gran belleza y menos turísticas. Sea cual sea la opción que elijas, tendrás que estar acostumbrado a caminar y a superar los grandes desniveles y los tramos de caliza y piedra suelta que siempre depara Picos de Europa.

Anillo de Picos de Europa

5. Collado Jermoso

Jermoso es otro de los lugares más visitados por los montañeros que deciden acercarse a conocer Picos de Europa. Un lugar de gran belleza que encontrarás en pleno macizo central o de los Urrieles en el Real Concejo de Valdeón (León) y en el que se encuentra el refugio de Collado Jermoso, el cual ofrece servicios de pernocta y comida. Las vistas desde este lugar y las panorámicas son magníficas y desde aquí podrás disfrutar de una de las puestas de sol más espectaculares de todo Picos de Europa.

Pero a pesar de su belleza, la ruta hasta este lugar requiere de cierta preparación física, tiempo y habilidad en este tipo de terrenos, por lo que no es recomendable para principiantes o niños. Cordiñanes es el pueblo intermedio entre Posada y Caín, desde el que podrás comenzar esta ruta que ya desde el inicio cuenta con tramos de vértigo en los que tendrás que ayudarte de cuerdas unidas a la pared, superar la Canal de La Sotín o la exigente subida por el Collado Solano, además de pasos complicados y expuestos en los que tendrás que usar las manos para continuar con la ascensión. Una ruta muy bonita pero no apta para principiantes.

Collado Jermoso

6. Torrecerredo

La cima de Torrecerredo es el techo de Asturias y la cumbre más alta de todo Picos de Europa, con nada menos que 2.650 metros de altitud. De ahí que también sea una de las cumbres más visitadas en este entorno. Una ruta de dificultad media, pero cuya ascensión se encuentra bastante expuesta, por lo que no está exenta de riesgo y conviene ir con alguien experto en montaña. Puede hacerse de ida y vuelta o en dos jornadas haciendo noche en el refugio de Vega de Urriellu.

Torrecerredo

