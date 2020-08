Mar, montaña, paraísos naturales, infinidad de rutas, acantilados, valles, praderías y pueblos repletos de encanto y tranquilidad. Asturias es uno de los rincones más bellos de nuestra geografía y uno de esos destinos en los que merece la pena ‘perderse’, no solo por su gastronomía, sino también porque sus paisajes son capaces de enamorar a todo aquel que los visita.

Lugares con ese ‘algo especial’ que parecen recién sacados de un cuento y que no te puedes perder. Aquí te dejamos los pueblos más bonitos de Asturias. Aquellos imprescindibles para visitar si este verano decides pasarte por el Principado de Asturias.

Cudillero

Este pueblo de pescadores no puede faltar en tu visita a Asturias. Sus casitas de colores encajadas en la montaña, su estética de villa marinera, sus callejuelas, sus miradores, sus playas cercanas y por supuesto su gran oferta gastronómica, no te dejarán indiferente. Si decides pasearte por sus calles, no te olvides de conocer la Plaza de la Marina, una especie de anfiteatro improvisado a través de las casas escalonadas que dan protagonismo a esta particular plaza, que ya se ha ganado el nombre de Anfiteatro y en la que encontrarás numerosos bares y terrazas.

Por otro lado, el puerto abastece a la mayoría de restaurantes de este pueblo costero, por lo que los platos con marisco y pescado, son uno de los fuertes de la oferta gastronómica que encontrarás en la mayoría de tabernas del pueblo. Y si lo que buscas es la mejor panorámica, nada como hacer un paseo al Faro para hacer la ruta de los miradores que lleva hasta el cementerio.

Cudillero

Espinaréu

Esta localidad asturiana perteneciente al concejo de Piloña y asentada en plena sierra del Sueve, cercana a los Picos de Europa, ofrece uno de esos paisajes singulares y únicos en los que merece la pena pararse. Destaca por su belleza, por el espacio natural que lo rodea, pero principalmente porque si lo visitas podrás hacer una especie de viaje en el tiempo a través del enorme patrimonio histórico y artístico que encontrarás en esta acogedora aldea, ya que cuenta con más de treinta hórreos (construcción tradicional asturiana dedicada normalmente para guardar la cosecha) en muy buen estado de conservación y con todo tipo de detalles tallados. Un auténtico paraíso etnográfico y además ubicado en un entorno natural privilegiado, donde también encontrarás numerosas rutas y senderos perfectos para los amantes del senderismo y los deportes de montaña.

Espinaréu

Castropol

La villa de Castropol se encuentra en el occidente de Asturias y es uno de esos enclaves privilegiados, tanto por su proximidad con el Mar Cantábrico al norte, como a la ría del Eo que hace las veces de frontera natural entre Asturias y Galicia. Un pueblo que sin duda destaca por su interesante casco histórico en el que encontraremos arquitectura civil y religiosa de los últimos tres o cuatro siglos, así como casas blasonadas, palacios, iglesias y todo tipo de construcciones repletas de historia.

Su aroma marinero también se hace notar en sus panorámicas, sobre todo desde la parte alta de Castropol donde te encontrarás un imponente mirador, pero también a través de su gastronomía y de sus inigualables ostras. Su arquitectura indiana, la capilla de Santa María del Campo o el Centro de Interpretación de la Ría del Eo, son otras de las paradas imprescindibles que tendrás que hacer si te acercas hasta esta villa.

Castropol

Taramundi

Este es otro de los pueblos que encontrarás situados en la parte occidental de Asturias y concretamente en la comarca Oscos-Eo, rodeado de montañas, imponentes valles, paisajes con un verde único y aldeas de piedra y pizarra, que dan a este lugar un aspecto casi de cuento. En él encontrarás un gran patrimonio natural por sus bosques y rutas, entre las que destaca La Ruta del Agua; pero también un importante patrimonio cultural gracias a sus numerosos inventos hidráulicos y molinos, que podrás encontrar en museos etnográficos como el del Museo de los Molinos de Mazonovo.

Pero lo que más destaca de este pueblo es la cuchillería, su principal actividad artesana. Y su oferta gastronómica no se queda atrás, de hecho es otra de las partes importantes del atractivo de Taramundi gracias a sus numerosas recetas tradicionales con productos de la zona, a su pan, sus quesos, licores únicos y por supuesto, la tradicional sidra.

Taramundi

Bulnes

Bulnes es un pequeño pueblo perteneciente al concejo de Cabrales y ubicado en el macizo central de los Picos de Europa, cuenta con poco más de 50 habitantes dedicados a la ganadería, el turismo y a la elaboración del típico queso Cabrales. Un pueblo que hasta 2001 se encontraba prácticamente aislado, pero que actualmente cuenta un gran número de turistas al año gracias a la construcción de un funicular que conecta la aldea con el pueblo de Poncebos, aún así todavía es posible acceder al pueblo por su camino original a través de un estrecho y empinado sendero que recorre la Canal del Texu. Una vez en el pueblo, nada mejor que disfrutar paseando por él y observando sus casas de piedra caliza, sus callejuelas y frondosos árboles. Pero si buscas unas vistas únicas, nada más recomendable que acercarte hasta el mirador de Bulnes donde encontrarás una imponente vista del Picu Urriellu (2.519 metros).

Bulnes

