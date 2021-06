Horóscopo semanal Piscis: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 28 de junio al 4 de julio

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El lunes 28, podrás poner en marcha una batería de nuevas ideas que te ayudarán a escenificar tus ideas geniales, y a que los demás se den cuenta de tu gran potencial. Esto te llenará de dicha y podrás realizar todas tus acciones de un manera sencilla y práctica. El martes 29, es un día en el cual deberás aprovechar tu gran intelecto y tus ideas para generar estabilidad y paz a tu alrededor y principalmente en tu vida hogareña. Es muy importante que tus iniciativas giren alrededor de tu familia y seres queridos.

El miércoles 30, deberás sentir una mayor seguridad y confianza en las opciones que vayas a ir tomando a lo largo del día. Estás ante un día muy importante para optar por un camino u otro, ya que necesitas consensuar las decisiones. Así que mantén la calma y las emociones a raya. El jueves 1, es un día en el que necesitas deshacerte de viejos patrones que ya no van con tu forma de ser; y para ello podrás demostrar tus sentimientos verdaderos. Recuerda que no tienes por qué explotar, solamente deberás indicar qué es lo que te gusta y lo que no y de esta manera expresarás tus emociones con claridad.

El viernes 2, es un día para que utilices tu gran capacidad de expresión en tus acciones amorosas, para que las muestres de una manera práctica y a la vez demostrativa. Deberás sentir que escuchas a los demás y que les prestas la atención que necesitan en cada momento. El sábado 3, será un día muy activo en el cual deberás repasar con atención cuál es el mejor método que deberías utilizar en tus actividades personales y especialmente en las profesionales. También deberás organizar de qué forma organizas tu base material y el uso que le das a tus ganancias.

Y el domingo día 4, será un día en el cual necesitas estabilidad a tu alrededor. Para ello es importante que tranquilices tu ánimo y que aprendas a relajarte y a descansar adecuadamente. No debes forzar la máquina más allá de lo que tu parte física puede realizar.

