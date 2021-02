Horóscopo semanal Acuario: predicciones sobre amor y trabajo del 15 al 21 de febrero

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El lunes 15, tu gran entusiasmo será muy elevado; pero a la vez puede ser contraproducente, ya que un dinamismo exagerado, podría dar al traste con todos tus proyectos para esta jornada. Para obtener los mejores aciertos deberás utilizar tu gran intuición, y medir bien tus actos y tus expresiones; ya que serán muy visibles en este día.

El martes 16, notarás que necesitas libertad y poder expandirte a tu gusto, tanto en las relaciones de amistades como en las de pareja. No te gusta que te agobien y que no te dejen tu espacio y tu tiempo. Sentirás que te gusta implicarte en acciones diferentes y originales; ya que esto te da vida y te hace sentir con más vida y más energía.

El miércoles 17, deberás movilizarte hacia un solo objetivo, y evitar desperdigarte en varios; ya que de esa forma disiparás tu vitalidad e irás perdiéndola por el camino. Buscarás la aprobación de los demás. Pero lo importante es que te valores tu; ya que de esa manera tendrás mayor seguridad en todo lo que realices. Tu gran responsabilidad y esmero en todo te ayudarán a dar de ti lo máximo, en este día.

El jueves 18, tienes ante ti un día muy original y en el cual tendrás sorpresas y novedades, qué es lo que más te gusta. deberás enfrentarte a algunas áreas de tu vida en la que se te presentara algún dilema. Tendrás que hacerles frente con seguridad y confianza. Y además es un momento en el que buscarás por todos los medios la estabilidad.

El viernes 19, encontrarás que tú vivacidad está un tanto opacada y que no es tan exultante como hace unos días. Por eso deberás aprovechar para hacer un balance de todo lo que tienes que realizar y plantear la importancia de cada tema. Así podrás desarrollarlos poco a poco y sin prisas. Si están frenadas tus iniciativas, ten tranquilidad, ya surgirán más adelante.

El sábado 20, tú ánimo estará en alza y ello te ayudará a poder mantener tus planes como los habías previsto desde el principio. Estarás muy alerta para seguir los pasos precisos y conseguir aquello que has planificado. Lo más importante es que te decantes con contundencia sobre la manera en la que lo has decidido realizar; y que no cambies de opinión en medio de este.

Y el domingo día 21, tendrás que centrarte en la manera de comunicarte y en que la misma sea abierta y a la vez profunda. Ya que mantendrás la capacidad de enseñar y de aportar tus conocimientos a otras personas. Además, tus pensamientos serán muy rápidos y te ayudarán a gestionar tus acciones con mucho dinamismo. Los acuerdos deberás ser dúctiles y flexibles.

