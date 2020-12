Horóscopo de hoy, martes 15 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 15 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy tu fluidez mental e innovadora tendrá deseos de iniciar nuevos temas y acciones que estén relacionados con las novedades y con la libertad de expresión. Podrás empezar una serie de eventos que no dejarán indiferente a nadie. Es un tiempo para disfrutar de tu forma de expresión, ya que comunicarás de un modo distinto y más profundo.

Amor: Tu gran sensibilidad y habilidad al comunicar, hará las delicias de los demás, y principalmente de tus seres queridos y/o de tu pareja. Así que aprovecha el momento para ello.

Trabajo: En este día deberás conseguir que el ambiente con los demás sea agradable, y que haya un buen consenso, para conseguir unificar las ideas y el trabajo en común.

Cambios: Deberás tener una gran determinación para lograr que la armonía entre las personas que coincidís normalmente sea agradable y se note en las vibraciones del ambiente. Más información...

TAURO

Hoy tienes ante ti un gran abanico de posibilidades y podrás aprovechar principalmente, la serenidad y responsabilidad, ante todo. Y también tu equilibrio te ayudará a conseguir profundizar en ti, primeramente; y después también en los demás. Sentirás que aumenta tu autoestima, y eso es lo más importante en estos momentos.

Amor: Hoy tendrás que apoyarte en tu manera de ser realista; evita irte a los extremos y no saber mirar de una manera natural y verdadera lo que sucede a tu alrededor.

Trabajo: Sentirás que te gusta cuidar de los demás, pero a tu modo y de una forma personalista e independiente. No te gustan las normas. Y deberás equilibrar ese sentimiento de orgullo y de aceptación.

Cambios: Hoy te darás cuenta de que siempre buscas situaciones complicadas y difíciles, para ponerte a prueba; pero por eso suelen terminar de manera inesperada y sin lograr lo que buscabas. Más información...

GÉMINIS

Hoy, deberás conseguir la confianza en que tus elecciones son realistas. Y que podrás hacer frente a cualquier desafío con tu gran imaginación y tu capacidad increíble de manejar las ideas y la palabra. Tu gran poder y brillo estará en tu manera de expresarte ante los demás; lo que te ayudará de una forma muy variada y amplia.

Amor: Tu responsabilidad y la capacidad de ayudar a los demás a ser felices, te ayudará mucho en este día. Y te sentirás con mucha afinidad por todo lo que estás logrando.

Trabajo: Tu profundidad y observación te ayudarán de una manera muy certera en todo lo que te propongas. El secreto de tus actuaciones será que tengas confianza y seguridad en lo que estás realizando.

Cambios: Tu forma de relacionarte y de comunicar será bastante emocional y sensible; lo que podrá ayudarte a conseguir que te muevas por el mundo hoy, en base a tus percepciones sutiles. Más información...

CÁNCER

Hoy es un día en el que sentirás muchos deseos de libertad y de expandir tus ideas. Los demás notarán que estás de una manera diferente y que destacas ante todos, con un brillo especial. Atraerás a los demás como si tuvieras una gran luminosidad. Y tú forma agradable de ser te ayudarán también mucho a conseguirlo y a sentir mucha dicha.

Amor: Hoy si dominas tus impulsos y tu mundo emocional, podrás ser una buena compañía, gracias a tu generosidad y a la gran psicología e intuición con las que contarás en este día.

Trabajo: Con tu ingenio y tu persistencia podrás lograr que en este día todo discurra de una manera favorable. Y además tendrás grandes ideas que podrás desarrollarlas activamente.

Cambios: Será una jornada llena de imprevistos, y gracias a ellos podrás agilizar algunos asuntos que necesitabas poner en marcha o darles una salida, para así terminar temas atrasados. Más información...

LEO

Hoy, estás ante un día bastante equilibrado y en el cual te acompaña la gran vitalidad poderosa de tu signo. Podrás llevar a cabo acciones que estén relacionadas con acuerdos y con tratos favorables para muchas personas. Cuanto a más beneficies, será más fructífero. Sería aconsejable profundizar en tu interior para conocerte mejor.

Amor: Es un día para sentirte bien contigo, y para empezar una búsqueda interior que te ayude a sentir mayor confort en tu conocimiento y en la manera en la que podrás ayudar a los demás.

Trabajo: Tu amabilidad y “Buen hacer” te llevarán de lleno a conseguir todo lo que pretendes, ya que has dedicado tiempo y organización en todas tus labores. Así que solamente te queda disfrutar.

Cambios: Darás un giro de 180 grados en tu personalidad; ya que te estás dando cuenta de que poco a poco, tus valores y tu manera de pensar están cambiando y te aseguran mayor positividad. Más información...

VIRGO

Hoy te sentirás en una nueva época más abierta y sincera. Notarás que los demás se sienten a gusto contigo. Y que puedes ayudar a resolver muchos asuntos tanto tuyos como de otras personas. Y es lo que te da mayor satisfacción. Así que aprovecha y disfruta de tu día especial. Tu intuición estará muy marcada en todo lo que hagas.

Amor: Tendrás que tomar decisiones importantes y a la vez dejarte llevar por tu corazón, en ellas. Y de esa manera sentirás que todo lo que sucede a tu alrededor, parece que es auspicioso.

Trabajo: Tendrás un día muy acertado y completo, porque estarás pendiente de todo, de una manera increíble, como si tuvieras un radar que todo lo ve y que todo lo siente.

Cambios: Será un momento oportuno para dedicarte a solucionar asuntos del pasado que han quedado encasillados, y que los has recordado, hoy. Así que es importante que los zanjes de una vez por todas. Tu manera de cooperar con los demás y de sentirte alegre serán dos claves muy importantes en este día. Podrás solucionar asuntos del pasado con la madre. Más información...

LIBRA

Hoy tendrás que equilibrar tú misión benefactora con la gran energía qué tienes para este día. Ya que la misma podrás servirte para un sin fin de diversas acciones. Tu manera de cooperar con los demás y de sentirte alegre serán dos claves muy importantes en este día. Podrás solucionar asuntos del pasado con la madre, integrándolos de una forma distinta.

Amor: Hoy te costará tomar algunas decisiones; ya que sentirás grandes impulsos en dos extremos opuestos, y tendrás que decidirte por uno de los dos. tú carácter cordial y amable será imprescindible.

Trabajo: Notarás hoy, que tu gracia natural y tú brillo especial te hacen destacar ante los demás. Sentirás mayor seguridad y confianza en las acciones que tengas que realizar.

Cambios: Todo lo que realices tendrá que apoyarse en la seguridad de qué está realizando lo preciso para que todo funcione como tú esperas. Por eso la fortuna te ayudará. Más información...

ESCORPIO

Hoy lo más importante será la intensidad de tu generosidad y de la forma agradable qué tienes de comportarte con todas las personas con las que te encuentras. Tú sentido del deber y tu responsabilidad te harán conseguir llegar a puestos muy altos. y hoy podrás lograr un gran salto en toda tu labor y lo que llevas acabo.

Amor: Será un día muy distinto en el que te preocuparas mucho por el bienestar de tu pareja. Y esto conllevará un gran premio ya que lo que más te gusta es que te escuchen y que te acepten tal cual eres.

Trabajo: Tienes todo a tu favor: tú vitalidad, tu inteligencia, y especialmente tu voluntad. Lo que significa que hoy todo te saldrá bordado. y te sentirás con mucha fortuna y mucho agradecimiento en tu vida.

Cambios: En este día necesitas salir de tu caparazón y poder congeniar con otras personas. esto significa que debes abrir tú círculo de amistades. Y esto sentará muy bien a tu espíritu. Más información...

SAGITARIO

Hoy será un día muy especial en el que podrás proyectar toda tu ayuda otras personas que lo necesitan; de esta forma podrás ayudarles a conocerse mejor. Tú también has llegado a un momento, en el que reflexionando e interiorizando conocerás distintos aspectos de la vida que no creías que existieran. Eso es porque has llegado a conocer otros planos de la existencia.

Amor: Hoy te gustará fomentar la paz y la armonía. El ambiente que resulte de todo ello será benéfico y muy acertado para poder vivir un día muy agradable y disfrutar alegremente.

Trabajo: Hoy podrás proyectar tu gran dinamismo, especialmente tú halo interior, que será muy brillante y potente. Tu bondad hará crecer todos los aciertos que tengas en tus acciones.

Cambios: Tendrás que proyectar hacia fuera todo tu idealismo y esas ansias de libertad que te hacen volar y viajar tanto en sueños como en tu realidad de una forma maravillosa. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tendrás una gran profundidad especialmente una enorme dedicación en todas las tareas que tengas a tu cargo. por eso es un buen día para abordar asuntos importantes y para los cuales requieras más atención y más dinamismo qué otros días. Desarrolla la paciencia y mantén tus principios por encima de todo.

Amor: Hoy tendrás una predisposición muy amigable y una intensidad qué profundizará en las relaciones qué mantengas. Por eso será muy benéfico todo lo que tengas que aclarar.

Trabajo: Siempre que mantengas tu dinamismo y tu forma de ser agradable, será mucho más sencillo todo lo que realices. Ya que no te enredarás en asuntos turbios o que no te interesen para nada.

Cambios: Hoy es un día en el que tendrás que dar el valor que se merece a cada persona y a cada proyección qué realices en tu vida. No te equivoques hay algunos que no merecen la pena. Más información...

ACUARIO

Hoy será un día especial en tu vida; ya que tendrás que enfrentarte a tus sombras más oscuras; a esos miedos que están profundamente arraigados y qué necesitas sacar a la luz para sanarlos totalmente. Tu valentía y ansias de libertad necesitan que pongas a flote todo esto. Porque más tarde sentirás que la vida es mucho más fluida y agradable.

Amor: Hoy será un día dinámico y renovador; que te servirá para realizar confidencias y sentirte a gusto con las personas queridas; y especialmente con la pareja.

Trabajo: Tu gran fluidez y tú forma personal de trabajar te ayudarán mucho en este día que se presenta un tanto complicado. pero cómo te gustan los retos, sabrás sacar todo adelante.

Cambios: Tendrás que hacer uso de tu gran creatividad y de la forma individual que tienes de realizar todo. Ya que poniendo un poquito de sensibilidad y cariño todo será perfecto. Más información...

PISCIS

Hoy notarás que tu modo de pensar está cambiando y que te apetece no sólo transformarte a ti sino también a los demás. Recuerda que primero tendrás que hacerlo contigo porque así tu visión será más realista, y todo lo que existe a tu alrededor cambiará. Parecerá que te has puesto unas nuevas gafas con las que todo lo que ves será más nítido.

Amor: Hoy tendrás un día muy armónico y enternecedor. Así que aprovecha para relajarte y tener momentos en los que puedas disfrutar de tus seres queridos y especialmente de tu pareja.

Trabajo: Necesitas confianza, mucha voluntad y alegría en todas tus acciones. Recuerda que el espíritu alegre y tú simpatía son las mejores herramientas para conseguir lo que quieras.

Cambios: Es un momento idóneo para cuidar de tu bienestar tanto físico como emocional. La salud es lo más importante y la base de tu estabilidad sobre la cual gira todo lo demás. Más información...