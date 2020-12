Horóscopo semanal Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 14 al 20 de diciembre

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El 14, lunes, podrás conseguir el éxito, gracias a tus proyectos planificados hace tiempo y a la profundidad de estos. Has dedicado muchas horas a preparar todo y a darle vueltas, para mirarlo desde todos los ángulos, y has llegado siempre a la misma conclusión. Así que disfruta de todo lo que tengas entre manos, porque será muy fructífero.

El martes 15, será un día muy especial en el que podrás proyectar toda tu ayuda otras personas que lo necesitan. De esta forma, podrás ayudarles a conocerse mejor. Tú también has llegado a un momento, en el que reflexionando e interiorizando conocerás distintos aspectos de la vida que no creías que existieran. Eso es porque has llegado a conocer otros planos de la existencia.

El miércoles 16, estás en unos momentos especiales y muy determinados, en los cuales estás dando el “do de pecho”. Y por eso aún te sientes con cierto apremio y algunas certidumbres de lo que tienes que hacer de aquí en adelante. Aprovecha estos últimos coletazos de responsabilidades más intensas y de un cumplimiento del deber demasiado activo.

El jueves 17, estás ante las puertas de un comienzo distinto y mucho más afortunado. así que presta mucha atención, y pon mucha consciencia para aprender todo lo que te va a deparar el futuro. Tal vez tengas sueños premonitorios que te ayudarán a conocer aspectos de tu vida que están aún ocultos. Unos serán cualidades y otros deberás dejarlos atrás.

El viernes 18, deberás aprender a integrar la perseverancia y la alegría al realizar todo, porque lo uno no quita lo otro, al revés combinados tienen mucha más fuerza. Y lo más importante es que te dejes guiar por tu corazón, que te avisará en cada momento si lo que estás haciendo está bien o te estas equivocando. Por eso disfruta de este gran día.

El sábado 19 es un día en el que deberás aprender a dar valor a lo importante a las prioridades, lo que no significa que sea lo que es urgente, sino lo que verdaderamente importa. Así de esta manera no te enredarás en cuestiones inútiles o que conlleven mucho tiempo. Tu evolución en la vida te ayudará a saber mejorar tu forma de relacionarte con otras personas.

Y, el domingo 20, te sentirás con una libertad increíble, y con más felicidad de la que nunca hubieras podido sentir. Es importante que disfrutes de todo lo que el universo te tiene preparado. Y por ello será muy importante que hagas nuevos planes sobre lo que realmente te gusta y lo que quieres realizar para disfrutar de aquí en adelante, todos los días de tu vida.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Sagitario. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.