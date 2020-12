Horóscopo semanal Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 14 al 20 de diciembre

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El día 14, lunes, sentirás que tienes que cambiar tu guion. Y que no tienes por qué seguir siempre la misma ruta. Si los demás aprueban o no lo que haces tampoco significa nada que te haga sentir que te has equivocado. Al revés, deberás tener la seguridad de qué es lo que haces y cómo lo llevas a cabo. Y es la mejor forma que tienes de realizarlo, porque para eso ya lo has repensado. Te sentirás después muy feliz.

El martes 15 será un día especial en tu vida, ya que tendrás que enfrentarte a tus sombras más oscuras. A esos miedos que están profundamente arraigados y qué necesitas sacar a la luz para sanarlos totalmente. Tu valentía y ansias de libertad necesitan que pongas a flote todo esto. Porque más tarde sentirás que la vida es mucho más fluida y agradable.

El miércoles 16, tu gran formalidad será un impedimento en las actividades que quieres realizar. Y por eso tendrás que abrirte más a lo original y a las sorpresas, para que la vida sea más activa y viva. Así te parecerá que suceden más cosas y que todo es mucho más divertido y alegre que, si siempre te dedicas a hacer lo mismo, un día y otro.

El jueves 17, es un día en el que notarás cierto dilema porque quieres que el ambiente sea muy jovial. Acuérdate que todo depende de ti y de que si tú estás alegre, crearás una gran armonía y felicidad en todos los que te rodean. Y así la energía irá “in crescendo” y manifestándose de una forma muy amena y fluida. Lo que será muy favorable para todos.

El viernes 18, deberás dar un giro en tu vida y cambiar la forma de tratar a los demás. porque las exigencias que tienes contigo quieres mantenerlas también con los otros. Y no te das cuenta de que tal vez no vaya con el carácter de ellos. Así que tendrás que acostumbrarte a buscar soluciones intermedias. Y de esa manera verás como “Todo va como la seda”.

El sábado 19, es un día en el que deberás conectar con tu parte más verdadera e interna, con esa naturaleza que tenías cuando estabas en la infancia. Y así recuperarás tu gran vitalidad y todo el ímpetu y las ganas que tenías entonces de realizar tus acciones de una manera más innovadora y muy ingeniosa. Tendrás que recuperar tu originalidad.

Y, el domingo día 20, es un día en el que tendrás una gran vitalidad. Y el ambiente que te rodea será muy amable y acorde con tus sentimientos y con la manera de sentir la vida, y todo lo que te rodea de una manera distinta. Será un día para celebrar todo lo que te une a tus seres queridos. Y para sentir una gran motivación en todo lo que realices.

