Horóscopo semanal Piscis: amor, dinero y trabajo del 14 al 20 de septiembre

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El día 14, lunes, es un día en el cual contarás con una gran imaginación y con una fuerza transformadora, no solamente para ti, sino también para las demás personas con las que convives o con las que te relaciones. Será un día muy importante porque te servirá para conocer otros potenciales escondidos que te encantará poner en práctica.

El martes 15, hoy notarás que tienes una gran sensibilidad que te entra de lleno en tu mundo emocional, en el cual no te gusta que no te tomen en serio. Eso significa que tú quieres realizar acciones que son benéficas para todos, pero a veces no te entienden Y eso no te hace sentir bien. Tú sigue adelante con tus planes, que para eso tienes un nivel óptimo. El miércoles 16, hoy deberías transformar parte de tu forma de comportarte y de sentir las emociones. Porque tendrás que ayudar a algunas personas de tu entorno que se sienten en baja forma. Acuérdate que siempre que lo haces, al final también sientes tú esa alegría por haber sido una persona tan positiva y cariñosa. Ya sabes que todo lo que das, vuelve a ti.

El jueves 17, hoy necesitas poner de acuerdo y equilibrar tu lado Ying y Yang, ya que es necesario para que te sientas con equilibrio y destreza en la manera de afrontar los desafíos a los que tendrás que enfrentarte. Porque por un lado tendrás gran intensidad en todo lo que realices. Pero por otro lado tus emociones estarán un poco revueltas. El viernes 18, hoy deberás solucionar problemas de fondo con personas con las que tienes trato normalmente y/o también con la pareja o amistades más íntimas. Es importante que no seas una persona tan intensa, porque a veces desarmas a los demás. Ten tranquilidad y pon más corazón que críticas.

El sábado 19, hoy tendrás que idear un plan para poder llevar las cuentas de una manera efectiva y mucho más práctica. Porque cuentas con ayuda de tus aspectos; pero hay ocasiones en las que pierdes los papeles. Y lo único que tienes que mantener es la tranquilidad y la calma en todo momento. Y el domingo 20, hoy es un día en el cual tus proyectos de diversión deberán ser prácticos y sorprendentes. Porque los demás siempre esperan eso de ti. Y tu cada vez te superas más. Así que “A divertirse toca”.

